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劉以豪爆「遭廠商怒罵太跩」　代言價碼曝光...1原因拒絕！

圖文／鏡週刊

以暖男形象成功打進演藝圈的劉以豪，去年主演的電影《比悲傷更悲傷的故事》在台灣創下2.39億元票房，成為「票房保證」。雖然他形象一向正面，近日卻有廠商罵他太跩，原來是有除臭襪廠商相中他的高人氣，想找他代言卻被刁難，還以擔心「除臭襪會影響他的陽光形象」而拒絕。

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32歲的劉以豪聲勢正旺，近來他在電視劇《我們不能是朋友》中，飾演冷靜霸氣的王牌證券交易員，受到觀眾喜愛，有不少中國大陸觀眾留言「想睡劉以豪」，讓他因此圈粉無數。而戲劇熱播同時，按理可再撈一筆代言費，卻傳出有一廠商在接觸過程中碰了一鼻子灰。

黃鐙輝（前排左）曾代言除臭襪，讓廠商拿下2,000萬元銷售額，廠商認為相當划算。

窗口刁難　廠商大傻眼

據透露，有一家除臭襪廠商看好劉以豪，有意找他代言，於是透過中間人詢價，但接洽的窗口擔心除臭襪會降低劉以豪的男神價值，於是要求對方先提供廣告腳本、再詢問價錢！同時開出代言費約450萬元，卻又抱怨說：「不先提供腳本怎知廣告是否符合劉以豪形象？實在找不到除臭襪跟劉以豪有什麼連結點？」廠商知情後也知難而退，不再接觸劉以豪。

賈靜雯主演的《我們與惡的距離》口碑極佳，吸引不少廠商的關注。

據悉，除了劉以豪之外，這家廠商也接觸了以戲劇《我們與惡的距離》再度走紅的賈靜雯，中間人透露：「賈靜雯的經紀人回說代言費800萬元，還擔心開出的價碼太高，不符合廠商預算，說話口氣就和劉以豪的窗口有落差，就算不想代言，也可以用婉轉的方式說，不是嗎？」

同樣是拒絕代言，入行快30年的賈靜雯和所屬經紀公司，在做人處事上確實比劉以豪及其窗口圓融太多。不過劉以豪也不是混假的，今年4月他和經紀公司伊林的10年約滿，決定不續約。但他並未和經紀公司撕破臉，反而處處維護伊林，怎知在尋找新東家時，卻發生被廠商罵太跩的憾事。

和郭雪芙（右）演出的《我們不能是朋友》受到好評，劉以豪人氣再攀升。（台視提供）

力爭上游　簽給彭于晏

或許因為已年過30，劉以豪很積極地在尋找闖進中國大陸的機會，於是6月底他正式簽給彭于晏的經紀公司，希望靠彭于晏在中國大陸的知名度，為自己創造更多機會。他甚至與韓國人氣男星李昇基一起主持綜藝節目，不僅有意將演藝事業拓展至對岸，也在韓國開啟新的演藝之路。

彭于晏至對岸發展後，屢創票房紀錄，成為目前最紅的台灣男星。（東方IC）


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