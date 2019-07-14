大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

記者李玟儀／綜合報導

大S和小S、范曉萱、阿雅一起參加陸綜《我們是真正的朋友》，姊妹合體旅行，一路上說說笑笑、打打鬧鬧，展現姊妹淘之間最真實的感覺，卻有網友吐槽大S很不尊重阿雅，對此她特別回應了。

▲節目才剛結束，大S卻被指不停欺負阿雅。（圖／翻攝自微博）

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有網友整理出一些節目裡的橋段，討論大S對待阿雅的態度不好，不只言論不尊重對方，甚至有攻擊、欺負的嫌疑。網友舉例，某一期阿雅想聊偶像劉德華的故事，結果被大S嫌棄，戲稱劉德華不需要她這種人宣傳，最後她只好跑去找工作人員聊。

在陳建州當嘉賓的那期裡，大S又說：「真的好好教訓一下阿雅。」對方一頭霧水，她解釋阿雅現在演女強人的戲碼入戲太深，跟姊妹們在一起的時候變得很嚴肅，不停看手機，「好像不把我們放在眼裡一樣。」

▲大S誇阿雅褲子好看，結果下一句卻說她五五身。（圖／翻攝自微博）

又有一次，4人坐在車上，大S突然稱讚阿雅的牛仔褲很好看，但下一句卻是接：「好適合腿短的人穿，她從背後看就完全五五比例。」不過阿雅完全沒動怒，甚至還能自嘲：「我應該是六四比例，不是五五比例。」

這些節目片段被網友點出，認為大S欺負阿雅，直接在她的發文底下批評她公主病，「憑什麼妳就可以追木村拓哉，就到處打擊阿雅喜歡劉德華。」對此她回應網友質疑，「真心喜歡這個節目和團隊！就算大家說我是欺負阿雅的女魔頭，我還是好開心！因為我本來就是女魔頭啊！」幽默化解糾紛。

▲網友不滿大S。（圖／翻攝自微博）