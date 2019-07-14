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滴妹「換掉阿滴」1日哥哥變成哲哲！　3原因吐真心話：我哥世界最好

記者李玟儀／綜合報導

YouTuber阿滴和滴妹是著名的兄妹檔，他處處照顧妹妹的寵妹行徑，讓不少網友很羨慕，但如果有一天他不再是滴妹的哥哥呢？滴妹近日接受「黃氏兄弟」瑋瑋的委託，打算出租哥哥一天。

▲▼滴妹、瑋瑋交換哥哥一天。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲滴妹體驗「一日瑋瑋」。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

瑋瑋因為受不了自己的哥哥哲哲，找上滴妹，希望能進行為期一天的「交換哥哥」，由寵妹達人阿滴來當自己的一日哥哥，只是滴妹卻提前幫他打預防針，「瑋瑋可能會有一點辛苦。」因為阿滴雖然平日很照顧妹妹，但一旦是為了公事，會非常認真甚至有點嚴苛。

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▲▼滴妹、瑋瑋交換哥哥一天。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲▼滴妹體驗「一日瑋瑋」。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲▼滴妹、瑋瑋交換哥哥一天。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

滴妹體驗當「一日瑋瑋」面臨的第一個考驗就是，把桌面收乾淨，她直覺反應：「我要收拾嗎？」因為平日裡，阿滴多數時間是那個負責打掃的人。除了清潔這方面，在水跟飲料這方面也讓她頗有感觸。

不喝水的滴妹指定要喝飲料，但因為是「一日瑋瑋」的關係，只能喝無糖，這對嗜糖如命的她來說根本煎熬，果然趁著跑腿的時候多買了一杯含糖飲料，還偷閒玩扭蛋機，這對注重時間、節儉的哲哲來說不太習慣。

事後兩對兄妹、兄弟檔聚在一起做總結，滴妹坦言還是想讓阿滴當自己的哥哥，「我真的覺得我哥是這世界上認識最好的哥哥，真的是一個很難找到的人。」再曬一波溫暖的兄妹情。

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