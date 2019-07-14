BY2被罵「假面姐妹」首曝心聲！15歲爸過世　離鄉11年淚崩：沒有家的感覺

記者李玟儀／綜合報導

雙胞胎女團BY2參加大陸選秀節目《明日之子3》，以選手身分重新出發，力拼再次在舞台上、大眾面前發光發熱。在節目橋段的安排下，2人各自寫下想對對方說的話，現場一片淚海。

▲▼BY2淚崩。（圖／翻攝自WeTV）

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BY2的父親在2007年過世，當時姊妹倆才15歲，同一年她們參加選秀賽，從2500人中脫穎而出，為自己贏得第一份唱片合約，並且遷居台灣，自此離鄉背井的兩個人過著相互依靠的生活，多年來有過各種負面輿論，私人感情、工作、甚至還被懷疑是「假面姐妹」，一路上風風雨雨，一轉眼就是11年。

這次在節目中，兩人難得在鏡頭前把想告訴對方的話說出來，妹妹孫雨感謝姊姊孫涵總是站在前面保護她，久而久之成了依賴，對她而言：「有時候我也不想不依賴妳，因為我不知道如果不依賴妳，我可以依賴誰？」

▲BY2。（圖／翻攝自WeTV）

在妹妹眼裡，姊姊非常堅強，有的時候明明心很累，卻壓抑著從來不說，她心疼姊姊的辛苦與壓力崩潰泣不成聲，而孫涵看著她只是靜靜地流淚、拭淚，就像是妹妹口中的模樣，堅強、壓抑，像一把保護傘。

孫涵坦言，11年的時間裡離鄉背井「真的沒有家的感覺」，每一天都在工作中度過，能夠互相依靠的只有彼此，「人生的大起大落，只有我們共同度過，只有我們心裡最清楚。」做為一個姊姊，同時也是人生這條路上的夥伴，她想告訴妹妹，「只要我還活著，不管未來會不會分開，我對妳不離不棄，我是妳永遠的保護傘。」

▲11年來互相依靠的BY2。（圖／翻攝自WeTV）