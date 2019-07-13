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什麼是朋友？大S「最真實回答」登熱搜　小S一聽淚崩哭到臉脹紅

記者李玟儀／綜合報導

什麼是朋友？在妳／你心裡又是怎麼樣定義友情呢？陸綜《我們是真正的朋友》4姐妹大S、小S、阿雅和范曉萱各自分享對友誼的看法，其中大S的一番話觸動了小S，當場眼淚不停落下。

▲▼《我們是真正的朋友》。（圖／翻攝自WeTV）

▲▼范曉萱、阿雅分享對「朋友」的看法。（圖／翻攝自WeTV）

▲▼《我們是真正的朋友》。（圖／翻攝自WeTV）

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節目錄影時，阿雅拋出了問題：「妳覺得友誼是什麼？」范曉萱不假思索地說：「一旦認定的朋友，沒有辦法輕易動搖妳的愛。」只要認定了就會給予最大的支持和包容，她的話勾起小S回憶，之前曾對於自己的歌曲demo非常沒有自信，但是在好朋友不斷鼓勵之下，她覺得：「誰不認可我，我不在乎，妳們3個認可那就足夠了。」

▲▼《我們是真正的朋友》。（圖／翻攝自WeTV）

▲▼小S因為大S的話落淚。（圖／翻攝自WeTV）

▲▼《我們是真正的朋友》。（圖／翻攝自WeTV）

而對阿雅來說，朋友需要經得起時間的考驗，「真正的好朋友不用非得經常見面，但心中一定會有思念。」彼此之間不用過多的言語也能明白對方。大S則更加具體地描繪友情，對她而言，友誼是超越親情、愛情，以及所有情感的一種感情，因為特殊的存在，所以只要是真正的朋友，不管經歷什麼風雨，只要一個眼神就能懂。

大S進一步解釋，每個人家中會有很多瑣碎的事，也會面臨家人的生離死別，但是因為有朋友，遇到傷心難過的事情可以互相扶持，攜手度過每一個困難的關卡，這樣的關係不需要山盟海誓牽絆，更無關血緣。

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