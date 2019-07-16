全美善遺作《王的文字》上映　宋康昊黑領哀悼：悲傷中度過

記者吳睿慈／綜合報導

斥資近韓幣百億打造的宮廷電影《王的文字》，由宋康昊、朴海日、全美善領銜主演，電影上映前傳來全美善輕生離世消息，令影壇陷入一陣悲戚。該片15日在首爾舉辦媒體試映會，導演曹喆鉉、宋康昊、朴海日共同出席，3人在活動上哀悼，宋康昊表示：「非常遺憾與傷心，所有工作人員和演員們都在悲傷中度過。」表達內心不捨。

▲宋康昊與朴海日別著黑領帶現身試映會。（圖／CFP）



請繼續往下閱讀...

《王的文字》是全美善離世前的最後一部作品，宋康昊與朴海日別著黑領帶現身試映會，宋康昊哀悼：「非常遺憾與傷心，所有工作人員和演員們都在悲傷中度過。」朴海日也說：「拍攝時的記憶還歷歷在目，沒能跟她一起參與這個活動，感到很遺憾。」不過，宋康昊也強調：「我想，這不是一部讓觀眾們感到悲傷的電影，而是能夠克服悲傷，讓美好的故事變得更美好的契機。」

▲全美善遺作《王的文字》在韓上映，8月也即將在台上映。（圖／采昌提供）



▲宋康昊第3度出演歷史題材作品。（圖／采昌提供）

宋康昊第3度演出歷史題材作品，他坦言詮釋王的角色，難免會有些許負擔：「世宗是個具有個人魅力的人物，不僅僅是萬人之上的王，更為了百姓，不惜與儒臣們進行妥協與爭論。」他在電影裡試圖用語言及行動，來表現自己是個想降低與百姓之間距離的愛民之君，「我不想去神化王者，而是想展現他打開眼睛、耳朵與心靈去生活的樣子。」而他精彩的演出，也獲得媒體的讚賞「宋康昊的世宗既清新又溫暖」。《王的文字》即將在8月2日於台灣獻映。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！