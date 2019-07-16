ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

全美善遺作《王的文字》上映　宋康昊黑領哀悼：悲傷中度過

記者吳睿慈／綜合報導

斥資近韓幣百億打造的宮廷電影《王的文字》，由宋康昊、朴海日、全美善領銜主演，電影上映前傳來全美善輕生離世消息，令影壇陷入一陣悲戚。該片15日在首爾舉辦媒體試映會，導演曹喆鉉、宋康昊、朴海日共同出席，3人在活動上哀悼，宋康昊表示：「非常遺憾與傷心，所有工作人員和演員們都在悲傷中度過。」表達內心不捨。

▲▼全美善遺作《王的文字》上映　宋康昊黑領哀悼：悲傷中度過。（圖／CFP）

▲宋康昊與朴海日別著黑領帶現身試映會。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

《王的文字》是全美善離世前的最後一部作品，宋康昊與朴海日別著黑領帶現身試映會，宋康昊哀悼：「非常遺憾與傷心，所有工作人員和演員們都在悲傷中度過。」朴海日也說：「拍攝時的記憶還歷歷在目，沒能跟她一起參與這個活動，感到很遺憾。」不過，宋康昊也強調：「我想，這不是一部讓觀眾們感到悲傷的電影，而是能夠克服悲傷，讓美好的故事變得更美好的契機。」

▲▼全美善遺作《王的文字》上映　宋康昊黑領哀悼：悲傷中度過。（圖／采昌提供）

▲全美善遺作《王的文字》在韓上映，8月也即將在台上映。（圖／采昌提供）

▲▼全美善遺作《王的文字》上映　宋康昊黑領哀悼：悲傷中度過。（圖／采昌提供）

▲宋康昊第3度出演歷史題材作品。（圖／采昌提供）

宋康昊第3度演出歷史題材作品，他坦言詮釋王的角色，難免會有些許負擔：「世宗是個具有個人魅力的人物，不僅僅是萬人之上的王，更為了百姓，不惜與儒臣們進行妥協與爭論。」他在電影裡試圖用語言及行動，來表現自己是個想降低與百姓之間距離的愛民之君，「我不想去神化王者，而是想展現他打開眼睛、耳朵與心靈去生活的樣子。」而他精彩的演出，也獲得媒體的讚賞「宋康昊的世宗既清新又溫暖」。《王的文字》即將在8月2日於台灣獻映。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

噴鼻血！韓勝宇跳《Havana》扣子滑開⋯　性感6塊肌露出

噴鼻血！韓勝宇跳《Havana》扣子滑開⋯　性感6塊肌露出

姜虎東「6塊腹肌真實身材」曝光！　網震驚：連背部都肌肉

姜虎東「6塊腹肌真實身材」曝光！　網震驚：連背部都肌肉

警方：怕姜至奐滅證！　「受害女報警13次失敗」詭譎幕後曝光

警方：怕姜至奐滅證！　「受害女報警13次失敗」詭譎幕後曝光

專訪／朴佑鎭靠7字訣瘦身成功！　AB6IX爆料李大輝最性感

專訪／朴佑鎭靠7字訣瘦身成功！　AB6IX爆料李大輝最性感

《WWW》李在旭害羞：要怎麼抱？　李多熙霸氣教學⋯超甜幕後曝光

《WWW》李在旭害羞：要怎麼抱？　李多熙霸氣教學⋯超甜幕後曝光

朴敘俊合照手繪海報大有來頭！　畫家是臺裔美籍James Jean

朴敘俊合照手繪海報大有來頭！　畫家是臺裔美籍James Jean

TWICE演唱會少了Mina⋯　「Momo留位置給她」全場哭出來！

TWICE演唱會少了Mina⋯　「Momo留位置給她」全場哭出來！

1年前對徐玄擺臭臉　「公司差點放棄他」金正鉉復出合作玄彬

1年前對徐玄擺臭臉　「公司差點放棄他」金正鉉復出合作玄彬

IU鬼神圖書館「美到像CG」　韓網震驚朝聖：真實存在！

IU鬼神圖書館「美到像CG」　韓網震驚朝聖：真實存在！

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

言承旭緊摟她「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應「兩人關係」

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

全美善, 王的文字

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 工作人員沒吃飯照趕戲...楊小黎心疼「自掏腰包」請客：沒吃飽怎麼工作
  2. 噴鼻血！王宇婕狂鏟8KG「超狂ㄦ字線、逆天美腿」性感賽車女郎
  3. 睽違18年來台拍MV　被問這事呂方妙回「香港發大財！」
  4. 全美善遺作《王的文字》上映　宋康昊黑領哀悼：悲傷中度過
  5. 快訊／高雲翔、董璇離婚了！　「透過視訊」斷8年婚姻
  6. 高材生歌手為音樂冷戰爸媽！　每月7千過活...熬到晉升老闆
  7. 巨石強森認了！《玩命關頭：特別行動》急改台詞「閃避敏感話題」
  8. 《鬼怪》被爆翻拍大陸版！　女主角定了…是《陳情令》的「她」
  9. 熊仔笑認「復胖沒錯！」　被問禁愛令狀態..停頓妙回4字
  10. 《復仇者4》明星再度集結！漫威宣布「We Love You 3000」9個城市巡迴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366