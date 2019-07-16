記者蕭采薇／綜合報導

英國男子團體「一世代」（One Direction）是近年來英國最成功的男子團體，在2013年宣布休團後，成員們也各自展開事業，依舊相當受歡迎。25歲的成員哈利（Harry Styles）一直是隊中人氣王，16日卻爆出他在過去兩個月當中，一直遭到同一名男子跟蹤騷擾。

▲「一世代」哈利不論在隊中或是單飛後，都相當有人氣。（圖／CFP）

根據《太陽報》報導，哈利在過去的兩個多月一直被一名叫巴布羅（Pablo Tarazaga-Orero）的男子騷擾，對方不但常在哈利家附近埋伏，甚至直接睡在他家對面的長椅上。而鄰居也指出，早在四月份就看到這名男子在附近逗留。

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事實上在4月7日時，就有相關報導指出，哈利在慢跑回家後，發現有警察在家門口和一位穿著打扮都與自己很類似的男性交談。甚至該男子還嘗試要在哈利的信裝塞紙條，不排除是瘋狂粉絲。

▲「一世代」哈利傳遭狂粉跟蹤兩個月。（圖／達志影像）

不過由於他的行為已經造成哈利的困擾和恐慌，因此已經請警方介入。目前該名男子將在10月出庭受審，到時哈利也可能以證人身份出庭。

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