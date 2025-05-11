小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

記者孟育民／台北報導

味全龍啦啦隊李芷霖去年傳出和中國CBA聯賽天津男籃的林庭謙交往時被劈腿，還遭指控是恐怖情人，向前任討6千萬青春補償費，事後她曬報案單澄清。不過，最近又有女網友在Dcard發文，爆料李芷霖偷吃已婚人夫，並在文中附上對話截圖及大尺度私密照，貼文曝光後引發熱議。為此，經紀公司先是發聲否認，稍早再度發出律師聲明，並表示在準備相關佐證資料與自清比對的資料，更會對惡意造謠者追究法律責任。

▲李芷霖經紀公司強硬發聲。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

針對李芷霖被爆出偷吃已婚人夫，甚至還向對方拿錢、情緒勒索等指控，原po甚至公開林芷霖大尺度私密照。所屬經紀公司稍早發出律師聲明： 「有關本公司旗下藝人李芷霖小姐，日前遭有意人士以匿名身分於網路上發表合成圖文、偽變造對話截圖及惡意攻擊文字，內容不實，切勿信以為真。對於此等捏造不實證據之惡意攻擊，甚至藉此企圖欺瞞大眾、操弄輿論之行為，除已涉及不法，更嚴重妨害藝人名譽並造成生活與工作困擾，本公司已協助相關證據蒐集、存證，並掌握幕後可能操控者之資訊，將委由律師追究涉案人士之法律責任，絕不寬貸。」

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經紀公司態度強硬表示，仍持續截圖與蒐證，亦請大眾勿轉傳該不實貼文，如有轉傳或留言涉及誹謗、人身攻擊或影射等妨害名譽言論，亦將一併採取法律行動，網路並非法外之地，切勿以身試法。

▲李芷霖經紀公司將蒐證。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

事實上，有女網友在Dcard曬出私照及老公和李芷霖的對話截圖、匯款紀錄，控訴對方偷吃。原PO表示，老公常因工作往返大陸，並以工作忙為由，導致夫妻間感情疏遠。直到某晚，她在無意間看了老公手機的內容，才發現對方和李芷霖有曖昧對話、支付寶轉帳紀錄及私密照，震驚之餘讓她整夜未眠。

原PO進一步指出，老公一開始否認自己外遇，直到她出示截圖證據，對方才坦承4年前在夜店認識該女孩，原本只想發展一夜情，未料對方發現其已婚身份後，開始情緒勒索，甚至聲稱若不補償將公開爆料。為息事寧人，原PO老公支付5萬元現金給李芷霖，並開始每月幫對方付房租、買禮物，甚至帶她到夫妻曾去過的約會地點，最終變成戀人關係。