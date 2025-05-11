ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡小虎淚眼告白龍千玉「真的很愛她」！深情合體飆唱掀轟動

▲ 龍千玉、蔡小虎深情對唱，楊麗花、陳亞蘭。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲ 龍千玉、蔡小虎深情對唱。（圖／高雄流行音樂中心提供）

記者翁子涵／台北報導

藍寶石大歌廳昨起（10日）一連兩天在高流海音館熱鬧登場，台語樂壇萬年不敗CP龍千玉、蔡小虎今（11日）在藍寶石大歌廳再度重逢，除了各自演藝經典組曲，兩人更合唱〈真心只愛你〉，精湛歌藝征服全場，蔡小虎更深情告白：「我真的很愛她(龍千玉)！但我們是姐弟情，像姐弟的愛啦！」而蔡小虎更自曝龍千玉在唱〈尚水的愛〉時，自己在台下跟著唱，看到龍千玉思念母親在台上流淚，也受感動忍不住邊唱邊哭。

▲ 楊麗花驚喜現身台下，陳亞蘭送上母親節花束。（圖／高雄流行音樂中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ ▼楊麗花驚喜現身台下，陳亞蘭送上母親節花束。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲ 龍千玉、蔡小虎深情對唱，楊麗花、陳亞蘭。（圖／高雄流行音樂中心提供）

蕭煌奇擔任2025藍寶石大歌廳壓軸演出嘉賓，一口氣演唱〈你是我的眼〉多首膾炙人口金曲的他更在台上大開地獄梗，一會兒跟澎恰恰說：「澎哥不是有棒球隊，有辦公益活動，我當時就主動跟澎哥報名，我也可以當投手，我投你打！」還自曝曾去球隊開球，棒球賽對他來說沒問題，也可以參加！」提及運動賽事，原本就擅長柔道運動的蕭煌奇更自曝：「我這個月 24號要參加雙北世壯運，要代表臺灣參加柔道比賽！」說完掀起全場掌聲雷動。

演出中最令觀眾驚喜的時刻，莫過於歌仔戲國寶楊麗花現身支持，她原本低調觀賞，卻被熱情觀眾發現，楊麗花笑說：「看到後輩這麼會唱、會演，我都想上台過戲癮了！」而歌藝精湛的蕭煌奇還被主持人陳亞蘭現場拱來演歌仔戲，沒想到他竟即興發揮唱一段「身騎白馬」，好歌喉不僅讓陳亞蘭比大拇指說讚，還說：「你好大的膽子，你知道台下有坐一位歌仔戲國寶！」蕭煌奇笑說：「歹勢，我沒有看到！」結果讓坐在台下的楊麗花也連比「讚」。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

推薦閱讀

S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉

百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

大S「閃婚前秘密對話」曝光！聽完立刻閃嫁汪小菲　郭靜純：她是小女人

大S「閃婚前秘密對話」曝光！聽完立刻閃嫁汪小菲　郭靜純：她是小女人

許維恩出國脫了「比基尼包不住超兇上圍」！PO辣照被尪發現：沒有要妳發

許維恩出國脫了「比基尼包不住超兇上圍」！PO辣照被尪發現：沒有要妳發

11歲童星「13次心臟驟停」！　父母忍痛拔管：我們和她都痛苦

11歲童星「13次心臟驟停」！　父母忍痛拔管：我們和她都痛苦

小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

跟黃子佼和解挨罵！　吹哨者淚崩揭「殘忍內幕」：在檢察官前淚流不止

跟黃子佼和解挨罵！　吹哨者淚崩揭「殘忍內幕」：在檢察官前淚流不止

小S二女兒Lily發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸

小S二女兒Lily發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸

曾上過《不熙娣》！網紅牙醫「恐同發言」遭網出征　本人道歉了：不夠成熟

曾上過《不熙娣》！網紅牙醫「恐同發言」遭網出征　本人道歉了：不夠成熟

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

大S「閃婚前秘密對話」曝光！聽完立刻閃嫁汪小菲　郭靜純：她是小女人

許維恩出國脫了「比基尼包不住超兇上圍」！PO辣照被尪發現：沒有要妳發

11歲童星「13次心臟驟停」！　父母忍痛拔管：我們和她都痛苦

小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

跟黃子佼和解挨罵！　吹哨者淚崩揭「殘忍內幕」：在檢察官前淚流不止

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

藍寶石大歌廳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 肯爺新歌〈希特勒萬歲〉惹事遭下架！天王好友痛心斥：感到悲哀
  2. Toyz獄中心繫母親！曬合影告白「謝謝陪伴我女人」　承諾未來喊話了
  3. 王偉忠93歲母「問兒子是誰」　他眼眶發澀：媽別忘了我
  4. 韓百萬YTR夫妻Enjoy Couple宣布懷孕！見兩條線爆哭：像做夢一樣
  5. 人間茉莉公主來了！李聖經天籟飆〈A whole new world〉　當場被台粉1舉動嚇到
  6. 永野芽郁、田中圭不倫對話流出！　律師怒轟《文春》：根本暴力
  7. 豬哥亮回來了！突現身舞台問安　王彩樺激動淚崩訴思念
  8. 粉絲拋棄媽媽「母親節來看偶像」　二代韓團偶像NIEL高EQ：把簽名轉送給她～
  9. Makiyo母親節憶亡母「重提醉毆運將案」　她求看判決書盼媽安息
  10. 曾上過《不熙娣》！網紅牙醫「恐同發言」遭網出征　本人道歉了：不夠成熟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366