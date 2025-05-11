蔡小虎淚眼告白龍千玉「真的很愛她」！深情合體飆唱掀轟動

▲ 龍千玉、蔡小虎深情對唱。（圖／高雄流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

藍寶石大歌廳昨起（10日）一連兩天在高流海音館熱鬧登場，台語樂壇萬年不敗CP龍千玉、蔡小虎今（11日）在藍寶石大歌廳再度重逢，除了各自演藝經典組曲，兩人更合唱〈真心只愛你〉，精湛歌藝征服全場，蔡小虎更深情告白：「我真的很愛她(龍千玉)！但我們是姐弟情，像姐弟的愛啦！」而蔡小虎更自曝龍千玉在唱〈尚水的愛〉時，自己在台下跟著唱，看到龍千玉思念母親在台上流淚，也受感動忍不住邊唱邊哭。

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▲ ▼楊麗花驚喜現身台下，陳亞蘭送上母親節花束。（圖／高雄流行音樂中心提供）



蕭煌奇擔任2025藍寶石大歌廳壓軸演出嘉賓，一口氣演唱〈你是我的眼〉多首膾炙人口金曲的他更在台上大開地獄梗，一會兒跟澎恰恰說：「澎哥不是有棒球隊，有辦公益活動，我當時就主動跟澎哥報名，我也可以當投手，我投你打！」還自曝曾去球隊開球，棒球賽對他來說沒問題，也可以參加！」提及運動賽事，原本就擅長柔道運動的蕭煌奇更自曝：「我這個月 24號要參加雙北世壯運，要代表臺灣參加柔道比賽！」說完掀起全場掌聲雷動。

演出中最令觀眾驚喜的時刻，莫過於歌仔戲國寶楊麗花現身支持，她原本低調觀賞，卻被熱情觀眾發現，楊麗花笑說：「看到後輩這麼會唱、會演，我都想上台過戲癮了！」而歌藝精湛的蕭煌奇還被主持人陳亞蘭現場拱來演歌仔戲，沒想到他竟即興發揮唱一段「身騎白馬」，好歌喉不僅讓陳亞蘭比大拇指說讚，還說：「你好大的膽子，你知道台下有坐一位歌仔戲國寶！」蕭煌奇笑說：「歹勢，我沒有看到！」結果讓坐在台下的楊麗花也連比「讚」。

