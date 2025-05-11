韓百萬YTR夫妻Enjoy Couple宣布懷孕！見兩條線爆哭：像做夢一樣

記者劉宛欣／綜合報導

南韓百萬情侶YouTuber「enjoycouple」Lala、Minsu愛情長跑近10年，兩人除了YT事業以外，也是知名諧星，他們在2023年結婚，夫妻倆備孕許久，於10日透過社群宣布喜訊，開心分享終於成功懷孕的好消息。

▲enjoycouple升格當爸媽了。（圖／翻攝Instagram／enjoycouple）

Lala發文寫下：「我們夫妻也迎來了寶寶！」附上多張照片，畫面中她與老公手持驗孕棒與嬰兒衣物，臉上洋溢幸福笑容，整個氣氛相當溫馨甜蜜。她坦言，得知自己懷孕的那一刻，感覺「像做夢一樣，到現在都還難以置信」，並表示：「也擔心這份喜悅會讓其他努力中的不孕夫妻感到沮喪，因此內心其實也有些抱歉。」展現出溫柔又體貼的一面。

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▲Lala開心發文報喜。（圖／翻攝Instagram／enjoycouple）

Lala進一步表示：「因為我們非常明白那段等待與煎熬的心情，所以真心為大家祈禱，希望奇蹟般的時刻也能降臨在你們身上。」她也特別向過去一直在留言中支持他們的粉絲們表達感謝，「謝謝每一位留言為我們加油打氣的朋友！」

Lala、Minsu過去兩年他們一直嘗試自然懷孕未果，最終決定進行試管嬰兒，並透過頻道製作「不孕記錄」影片系列，公開分享他們在療程中的真實心情與經歷，引起許多觀眾共鳴。她在文末也向粉絲喊話：「Enjoying的阿姨叔叔們，請多多照顧Enjoy Baby！」YT影片中，Lala在驗孕成功的那一刻忍不住爆哭，Minsu在得知後，也立刻淚崩抱住辛苦許久的妻子，讓許多觀眾跟著落淚，也替夫妻倆開心。

▲Lala、Minsu懷孕成功，忍不住淚崩。（圖／翻攝YouTube／enjoycouple）