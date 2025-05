人間茉莉公主來了！李聖經天籟飆〈A whole new world〉　當場被台粉1舉動嚇到

記者吳睿慈/台北報導

南韓女星李聖經從模特兒伸展台轉戰戲劇圈,近期她更挑戰音樂劇,獨挑大梁接下《阿拉丁》演出,成為「真人版茉莉公主」,本就很會唱歌,但經過鍛煉後歌喉更進步。她11日在台舉辦見面會,名義上是見面會,但她足足唱了8首歌,且每首都是高難度歌曲,更獻唱〈A whole new world〉,天籟般的聲音零失誤,歌迷聽得陶醉。

▲李聖經11日在台舉辦見面會,帶來許多首歌曲。(圖/記者周宸亘攝)



李聖經相隔1年半來到台灣,11日在台舉辦見面會,她唱著抒情歌〈Beautiful〉、〈沒關係是愛情〉出場,雖然台下粉絲都在錄影,她難掩慌張感表示:「我剛剛進場的時候,你們都拿著手機在錄影,你們這樣不行,大家放下手機跟我揮揮手。」粉絲立刻乖乖打招呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李聖經唱著〈A whole new world〉沒想到台下亮起星星應援,她嚇到驚呼「什麼啊」。(圖/記者周宸亘攝)



對於粉絲思念之情溢於言表,李聖經嘴甜問候:「親愛的,你們過得好嗎?我不在台北,你們說自己過得很好?」粉絲回答「好想你」,她傲嬌回答:「我更想你!」接著表示自己很緊張,「我平時不太容易緊張,但今天居然會緊張、有點新奇。」為了演唱會歌曲演出,她特地帶來樂隊老師。

李聖經一連帶來多首歌曲演出,曲目皆是歌迷想要聽的精選,尤其是她自參演音樂劇《阿拉丁》後,許多人敲碗聽〈A whole new world〉,她化身為神燈精靈,帶來音樂劇裡的歌曲,唱得正是精彩之處,台下觀眾突然亮起星星燈,她驚訝到差點唱不下去。

▲李聖經回答許多粉絲的問題,粉絲福利給好給滿。(圖/記者周宸亘攝)



李聖經唱完〈A whole new world〉後驚呼:「什麼呀,太感動了吧,哪有在我唱歌的時候這樣啦,我會唱不出來啦!太美了。我第一次被驚喜騙到,你們怎麼可以這樣,不是開玩笑的,驚喜通常不會嚇到,但因為你們讓我太感動了,所以沒有唱好啦。」她謙虛表示「沒唱好」,但其實還是很完美,見面會上,她化身迪士尼公主,還唱了〈How far I’ll go〉。

▲李聖經被粉絲的驚喜所感動。(圖/記者周宸亘攝)



見面會上寵粉一百分,李聖經又唱又跳,應觀眾要求跳起KPOP歌曲,各種女團舞蹈都信手拈來,她更抽出粉絲上台自拍,幽默笑喊:「帶著你們的手機,記得打開美肌喔!」逗得全場大笑。最後她一連帶來〈Time of Our Life〉、〈Love wins all〉等歌曲,為見面會劃下完美句點。