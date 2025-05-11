人間茉莉公主來了！李聖經天籟飆〈A whole new world〉　當場被台粉1舉動嚇到

記者吳睿慈／台北報導

南韓女星李聖經從模特兒伸展台轉戰戲劇圈，近期她更挑戰音樂劇，獨挑大梁接下《阿拉丁》演出，成為「真人版茉莉公主」，本就很會唱歌，但經過鍛煉後歌喉更進步。她11日在台舉辦見面會，名義上是見面會，但她足足唱了8首歌，且每首都是高難度歌曲，更獻唱〈A whole new world〉，天籟般的聲音零失誤，歌迷聽得陶醉。

▲李聖經11日在台舉辦見面會，帶來許多首歌曲。（圖／記者周宸亘攝）



李聖經相隔1年半來到台灣，11日在台舉辦見面會，她唱著抒情歌〈Beautiful〉、〈沒關係是愛情〉出場，雖然台下粉絲都在錄影，她難掩慌張感表示：「我剛剛進場的時候，你們都拿著手機在錄影，你們這樣不行，大家放下手機跟我揮揮手。」粉絲立刻乖乖打招呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李聖經唱著〈A whole new world〉沒想到台下亮起星星應援，她嚇到驚呼「什麼啊」。（圖／記者周宸亘攝）



對於粉絲思念之情溢於言表，李聖經嘴甜問候：「親愛的，你們過得好嗎？我不在台北，你們說自己過得很好？」粉絲回答「好想你」，她傲嬌回答：「我更想你！」接著表示自己很緊張，「我平時不太容易緊張，但今天居然會緊張、有點新奇。」為了演唱會歌曲演出，她特地帶來樂隊老師。

李聖經一連帶來多首歌曲演出，曲目皆是歌迷想要聽的精選，尤其是她自參演音樂劇《阿拉丁》後，許多人敲碗聽〈A whole new world〉，她化身為神燈精靈，帶來音樂劇裡的歌曲，唱得正是精彩之處，台下觀眾突然亮起星星燈，她驚訝到差點唱不下去。

▲李聖經回答許多粉絲的問題，粉絲福利給好給滿。（圖／記者周宸亘攝）



李聖經唱完〈A whole new world〉後驚呼：「什麼呀，太感動了吧，哪有在我唱歌的時候這樣啦，我會唱不出來啦！太美了。我第一次被驚喜騙到，你們怎麼可以這樣，不是開玩笑的，驚喜通常不會嚇到，但因為你們讓我太感動了，所以沒有唱好啦。」她謙虛表示「沒唱好」，但其實還是很完美，見面會上，她化身迪士尼公主，還唱了〈How far I’ll go〉。

▲李聖經被粉絲的驚喜所感動。（圖／記者周宸亘攝）



見面會上寵粉一百分，李聖經又唱又跳，應觀眾要求跳起KPOP歌曲，各種女團舞蹈都信手拈來，她更抽出粉絲上台自拍，幽默笑喊：「帶著你們的手機，記得打開美肌喔！」逗得全場大笑。最後她一連帶來〈Time of Our Life〉、〈Love wins all〉等歌曲，為見面會劃下完美句點。