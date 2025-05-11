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豬哥亮回來了！突現身舞台問安　王彩樺激動淚崩訴思念

▲▼ 藍寶石大歌廳藉著AI擬真技術，讓豬哥亮重現舞台。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲ 藍寶石大歌廳藉著AI擬真技術，讓豬哥亮重現舞台。（圖／高雄流行音樂中心提供）

記者翁子涵／台北報導

藍寶石大歌廳昨起（10日）一連兩天在高流海音館溫馨登場，除了群星輪番獻藝外，最大的爆點莫過於秀場天王豬哥亮靠擬真AI無預警驚喜現身藍寶石舞台，藉現代科技穿越時空「復活」，為高流藍寶石紀錄片《高雄有顆藍寶石》即將在明年誕生搶先造勢，無論口吻講話神情唯妙唯肖都是百分百還原，一登場，瞬間就讓全場觀眾頓時陷入回憶殺，掀起如雷的掌聲。

▲▼ 豬哥亮一登台，王彩樺、陳亞蘭都忍不住淚灑舞台。（圖／高雄流行音樂中心提供）

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▲▼ 豬哥亮一登台，王彩樺、陳亞蘭都忍不住淚灑舞台。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲▼ 藍寶石大歌廳藉著AI擬真技術，讓豬哥亮重現舞台。（圖／高雄流行音樂中心提供）

主持人澎恰恰、陳亞蘭以及表演嘉賓王彩樺更跟與豬哥亮展開「跨時空對話」，只見螢幕上的他以豬式口吻跟大家問好，一句經典的「你娘卡好」，秒掀起全場爆笑，而他還不忘與曾經合作過的陳亞蘭、王彩樺寒暄，「亞蘭、彩樺，我不在你們睡得好嗎？」此話一出讓兩人頓時紅眼眶，還向他問安：「豬大哥你在那過得好嗎？」

陳亞蘭今（11日）更哽咽說：「真的很思念他！」讓在旁的王彩樺哭到泣不成聲，感念豬哥亮當年提攜的她表示：「我十六歲為了還債，豬大哥得知後對我非常照顧，只要他有秀，我一定是唱第一個，而且又排十幾個舞群幫我辦伴舞，他真的很照顧我！我當年跟豬大哥主持的時候，我緊張到一個禮拜睡不著覺，真的想不到怎麼我會這麼幸運站在一個秀場大哥旁一起主持！而且豬大哥復出後開始拍電影，也都主動找我拍，是我生命中很重要的貴人！」

陳亞蘭、澎恰恰、王彩樺還不忘與豬哥亮「求明牌」，陳亞蘭笑說「豬大哥，我睡覺的時候都想到祢！報一下大樂透數字嘛！」讓豬哥亮虧說：「亞蘭你怎麼開始要求明牌拚現金！」還不忘笑說：「你如果要簽明牌，就可能會跟我一樣出國深造了！」此話一出，澎恰恰自嘲：「我最近有點『危險』，可能要跟你一起去出國深造！」

豬哥亮跨越時空與三人話家常之餘，也提起過往與陳亞蘭、王彩樺一起主持合作的往事，更開玩笑說：「哪一天有機會我們一起主持，主秀是高凌風，彩樺、亞蘭一起來。」更用豬式唱腔唱一句：「我總有一天等到你。」讓陳亞蘭、王彩樺往事湧上心頭，更是忍不住感動流淚。

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