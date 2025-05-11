許維恩出國脫了「比基尼包不住超兇上圍」！PO辣照被尪發現：沒有要妳發

記者潘慧中／綜合報導

許維恩與王家梁2021年結婚後，不時會分享婚姻生活。繼老公9日上傳只遮住重點部位的大尺度照，她10日在社群網站PO出一系列在馬爾地夫解放比基尼的辣照，讓負責掌鏡的另一半直呼：「我只是隨手拍而已，沒有要妳發的意思。」

▲王家梁解釋這是隨手拍的照片，並沒有要許維恩上傳。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）



照片中，可以看到許維恩戴上藤編草帽和墨鏡，單穿一套紅色比基尼，相當映襯白皙膚色之外，也完美襯托出渾圓上圍，東西半球都包不住，纖細腰線羨煞大批女粉絲。

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▲許維恩解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



鏡頭一拉遠，在王家梁的掌鏡下，許維恩進一步辣露穠纖合度的長腿，但她看到成果照後，附上很多個苦笑冒冷汗和翻白眼的表情符號，似乎不太滿意，「我老公拍的照片真的不能看啦，拍這個角度到底什麼意思？」

▲許維恩時隔6年重回馬爾地夫。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



事實上，許維恩6年前飛去馬爾地夫是為了進行拍攝工作，最近重回舊地，她感性地說，無論是心境、狀態和思想都有所改變，「有了家庭有了小孩，眼裡滿滿都是我女兒和老公，自己拍的照片也少之又少了，哈哈哈但我反而更加珍惜和滿足。」