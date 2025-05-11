陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣歌手G-Dragon（權志龍）近日在東京巨蛋舉辦演唱會，吸引大批粉絲朝聖，然而港星陳曉東卻在社群平台發文表達「差評」，批評內容直言不諱，引發GD粉絲集體反彈，社群瞬間炸鍋。

▲▼陳曉東看GD演唱會發文。（圖／翻攝自Instagram／danielchanreal）



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陳曉東於Instagram發文，「差評，唱10首，講話1hr，播片45分鐘，個人訪問片太無聊，最好看燈光、服裝、螢光棒、beatbox、wing、雷射、laser、機械狗、vt ok，歌曲風格有些好……觀眾很乖，不反面」，引發爭議。

該貼文迅速被粉絲截圖轉傳至各大社群平台，G-Dragon的支持者們怒火中燒，大批留言湧入陳曉東的貼文，而他也似乎發現這件事情，將該貼文的留言功能關閉，不過粉絲轉到另一篇貼文狂批「我龍消失七年開演唱會票一樣秒搶空，你消失七年根本不會有人發現」、「你演唱會是不是更差？因為賣不完啊，賣五成就要偷笑了，大家連想去聽的想法都沒有，票價免費也不會坐滿啦，你可不可悲」、「身為GD粉絲我們為他感到驕傲！而你連最起碼的尊重別人都不會」。

事件延燒後，陳曉東尚未公開回應此波風波。不少粉絲則呼籲藝人之間應互相尊重，有人留言道：「藝人應該最懂得尊重藝人」、「不懂得尊重別人，也不要隨意批評」。