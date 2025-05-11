ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣歌手G-Dragon（權志龍）近日在東京巨蛋舉辦演唱會，吸引大批粉絲朝聖，然而港星陳曉東卻在社群平台發文表達「差評」，批評內容直言不諱，引發GD粉絲集體反彈，社群瞬間炸鍋。

▲▼陳曉東。（圖／翻攝自Instagram／danielchanreal）

▲▼陳曉東看GD演唱會發文。（圖／翻攝自Instagram／danielchanreal）

▲▼陳曉東。（圖／翻攝自Instagram／danielchanreal）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳曉東於Instagram發文，「差評，唱10首，講話1hr，播片45分鐘，個人訪問片太無聊，最好看燈光、服裝、螢光棒、beatbox、wing、雷射、laser、機械狗、vt ok，歌曲風格有些好……觀眾很乖，不反面」，引發爭議。

該貼文迅速被粉絲截圖轉傳至各大社群平台，G-Dragon的支持者們怒火中燒，大批留言湧入陳曉東的貼文，而他也似乎發現這件事情，將該貼文的留言功能關閉，不過粉絲轉到另一篇貼文狂批「我龍消失七年開演唱會票一樣秒搶空，你消失七年根本不會有人發現」、「你演唱會是不是更差？因為賣不完啊，賣五成就要偷笑了，大家連想去聽的想法都沒有，票價免費也不會坐滿啦，你可不可悲」、「身為GD粉絲我們為他感到驕傲！而你連最起碼的尊重別人都不會」。

事件延燒後，陳曉東尚未公開回應此波風波。不少粉絲則呼籲藝人之間應互相尊重，有人留言道：「藝人應該最懂得尊重藝人」、「不懂得尊重別人，也不要隨意批評」。

▲▼陳曉東。（圖／翻攝自Instagram／danielchanreal）

分享給朋友：

追蹤我們：

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

推薦閱讀

S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉

百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉

小S二女兒Lily發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸

小S二女兒Lily發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸

73歲張菲傳離開台北！　沈文程爆料：他已經把戶籍遷到花蓮

73歲張菲傳離開台北！　沈文程爆料：他已經把戶籍遷到花蓮

家寧母親節前夕「再PO不露臉做菜片」　詭喊：終於出膠了

家寧母親節前夕「再PO不露臉做菜片」　詭喊：終於出膠了

小優轉戰直播求復出！　平台爆「她早被封殺」2雷點惹怒廠商

小優轉戰直播求復出！　平台爆「她早被封殺」2雷點惹怒廠商

大S離世將百日　張惠妹忍淚唱〈身後〉：你好嗎，我很想你...全場哭了

大S離世將百日　張惠妹忍淚唱〈身後〉：你好嗎，我很想你...全場哭了

陳喬恩出國轉機「遇地勤狂催」　氣炸開嗆：不耐煩就回家待著

陳喬恩出國轉機「遇地勤狂催」　氣炸開嗆：不耐煩就回家待著

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉

小S二女兒Lily發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸

73歲張菲傳離開台北！　沈文程爆料：他已經把戶籍遷到花蓮

家寧母親節前夕「再PO不露臉做菜片」　詭喊：終於出膠了

小優轉戰直播求復出！　平台爆「她早被封殺」2雷點惹怒廠商

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

GD, G-Dragon, 陳曉東

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 跟黃子佼和解挨罵！　吹哨者淚崩揭「殘忍內幕」：在檢察官前淚流不止
  2. 陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會
  3. 致敬全天下母親！影迷帶「媽媽」搶看影后凱薩琳新作
  4. 小孟老師／5月11日星座運勢　水瓶遇靈魂伴侶、金牛舊愛回頭
  5. 小優轉戰直播求復出！　平台爆「她早被封殺」2雷點惹怒廠商
  6. 周思潔神秘預告「2週後有好消息」：不只我一個人開心
  7. S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網
  8. 小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸
  9. 73歲張菲傳離開台北！　沈文程爆料：他已經把戶籍遷到花蓮
  10. 大S離世將百日　張惠妹忍淚唱〈身後〉：你好嗎，我很想你...全場哭了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366