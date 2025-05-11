肯爺新歌〈希特勒萬歲〉惹事遭下架！天王好友痛心斥：感到悲哀

記者劉宛欣／綜合報導

47歲的美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye），近年連連惹出爭議，新歌〈希特勒萬歲〉（Heil Hitler）遭多家音樂平台緊急下架，他此前也曾多次公開發表反猶太言論，甚至在官網販售有納粹標誌的衣服，聲稱是「最偉大的藝術品」，種種行徑就連好友約翰傳奇（John Legend）也看不下去，公開譴責他的行為。

▲肯伊威斯特最近發表新歌，涉及反猶太主義，遭各大音樂串流平台下架。（圖／達志影像）

約翰傳奇最近接受《倫敦時報》採訪，坦言看著肯爺的模樣讓他「感到悲哀、甚至震驚」，回想起2000年代相處的點滴，他感嘆「那時候的肯伊非常有激情、才華，對自己、身邊所有人都有著遠大的夢想」，事實上，他們在2022年時，就因為肯爺公開支持川普而決裂，但約翰傳奇坦言沒有預料到事情會發展到現在的地步。

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▲約翰傳奇公開批評好友肯伊威斯特。（資料照／環球提供）

約翰傳奇直言：「我當時完全沒有發現任何徵兆，這些他對反猶太主義、反黑人情結的著迷，看到他的退化真的令人感到悲哀。」並且補充「我認為我們沒資格分析他的心理，不過他在母親於2007年去世後，確實有了一些改變。他的墮落從那時開始，最近似乎加速了。」