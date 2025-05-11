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S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

記者孟育民／台北報導

大S在11日逝世滿百日，恰巧遇到母親節，深陷悲傷的S媽日前傳出因悲傷過度病倒送醫，對此小S號召群星替S媽打氣，一起寫下憶中大S的美好一面懷念她。S媽晚間也在社群發聲，並附上和3個女兒的合照，照片中大S依舊笑得甜美，「我的女兒 ，美容大王回來給我慶祝母親節了！親愛的寶貝，我知道妳一直在我身邊保護我們一家人、我也會保護妳所愛的人。」

▲▼S媽母親節發文。（圖／翻攝自S媽臉書）

▲S媽母親節曬出和3個女兒的合影。（圖／翻攝自S媽臉書）

S媽不僅Po出和女兒們的合照，更分享一段大S AI影片，影片中大S說：「我最愛的媽媽，雖然今年我不能陪妳過母親節，但妳一定要知道，我會永遠陪在妳身邊。」並希望媽媽要健康，要大家別擔心她，好好過好自己的生活。不少網友看完都忍不住落淚留言：「大S一直都在」、「徐媽媽，妳是最好的媽媽」、「好美麗的畫面」。

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▲▼S媽母親節發文。（圖／翻攝自S媽臉書）

▲大S媽熟悉的身影讓不少網友看哭。（圖／翻攝自S媽臉書）

近幾日，不少明星分享和大S互動，提及自己被影響的事，文字中訴說著大S的溫暖、善良，以及滿滿正能量，賺人熱淚。小S事後也透過經紀人表示：「謝謝大家寫出熙媛跟你們的故事，還給徐媽媽好多祝福！真的非常感謝，我會讓媽媽過一個充滿能量和溫暖的母親節。」

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大S, 小S, 小姐不熙娣, 徐熙媛, 具俊曄, 母親節, S媽, 黃春梅

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