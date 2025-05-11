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永野芽郁、田中圭不倫對話流出！　律師怒轟《文春》：根本暴力

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星永野芽郁被爆與已婚男星田中圭不倫戀，她與田中圭向大眾道歉行為輕率，但是堅持否認婚外情。然而兩人7日再度被《週刊文春》爆親密照、LINE情話「圭的天使只有我」，引發新的輿論風暴，對此，日本知名律師岡野武志11日更新X發文，針對近期永野芽郁、田中圭的對話外流事件表達看法。

▲田中圭透過付費網站向粉絲致歉。（圖／翻攝自X）

▲永野芽郁、田中圭爆出不倫。（圖／翻攝自X）

《週刊文春》爆料指出永野芽郁疑似同時與田中圭，以及韓國男星金武俊交往，引發輿論關注。不過，3人的經紀公司對此則立即否認，強調並無不倫行為。接著，《文春》7日再次發佈後續報導，聲稱掌握了疑似永野與田中之間的LINE對話記錄，作為進一步的證據，但雙方經紀公司再次否認，強調「沒有那樣的對話內容」，也再度駁斥交往傳聞。

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針對這件事，岡野律師發文表示：「公開LINE對話記錄，實在是太過頭了。這根本是打著『新聞報導』的名義，進行公然的公開處刑，讓人感到非常不舒服。」他進一步指出：「從法律角度來看，未經同意擅自截取他人的LINE對話內容，本身就是侵犯隱私，是違法行為。如果那是揭發政治人物或官員貪腐的證據，或許還有些報導價值。但只是藝人的不倫事件，毫無公益性。」

▲岡野武志發文砲轟《週刊文春》。（圖／翻攝自岡野武志X）

▲岡野武志發文砲轟《週刊文春》。（圖／翻攝自岡野武志X）

他在接下來的貼文中繼續批評道：「透過非法手段取得的對話紀錄，拿來曝光賺錢，這樣的媒體機構已經完全腐敗。這根本不是什麼『獨家爆料』，只是赤裸裸的暴力罷了。」他更痛批：「第三方擅自竊取LINE對話紀錄，轉手給《文春》，這種行為嚴重程度堪比『復仇式色情』，應該列為可處罰的行為。說到底，這就是赤裸裸的隱私侵害而已。」

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永野芽郁, 田中圭, 岡野武志

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