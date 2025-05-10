小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

記者劉宛欣／綜合報導

味全龍啦啦隊成員李芷霖（霖霖）去年爆出與CBA天津男籃球星林庭謙交往卻劈腿，被指控是「恐怖情人」，甚至一度被爆向前任索討高達6000萬的青春補償費。當時李芷霖曬出報案單澄清爭議，一度讓事件平息。然而，近日有她又被影射偷吃已婚人夫，並附上對話截圖及私密大尺度照佐證，公司雖然第一時間否認，但仍引發討論，而她過往提起戀愛的發言也被挖出放大檢視。

▲李芷霖被爆料疑似偷吃人夫。（圖／翻攝自李芷霖IG）

一名女網友在Dcard發文，透露丈夫因工作經常往返中國，夫妻感情逐漸疏遠，直到某次她意外發現丈夫手機中與李芷霖的曖昧對話、支付寶轉帳紀錄及私密照片，才驚覺丈夫出軌。對此，李芷霖經紀公司第一時間做出回應，指出「這些與之前都是一樣的P圖造假，正在準備資料，然後與律師討論聲明內容以及準備報警的事情。」否認了Dcard上的指控。

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▲李芷霖經紀公司否認指控。（圖／翻攝自李芷霖IG）

事件迅速在論壇、社群引發不小的熱度，有網友翻出李芷霖過去曾在節目上的言論，她當時被主持人曾國城問到是否聽過「最愛的人是妳」這句情話，她爽快回答：「當然有啊，每一任男友都講過，結果還不是都分手了。」當被追問分手原因時，她則回應：「因為他們最愛的不是我啊。」如今陷入疑似當小三的爭議，不免讓許多網友感到諷刺，在社群掀起一波調侃潮。

▲李芷霖過往發言被挖出。（圖／翻攝自YT）