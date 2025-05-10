小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

記者王靖淳／綜合報導

味全龍啦啦隊李芷霖去年傳出和中國CBA聯賽天津男籃的林庭謙交往時被劈腿，還遭指控是恐怖情人，向前任討6千萬青春補償費，事後她曬報案單澄清。不過，最近又有女網友在Dcard發文，爆料李芷霖偷吃已婚人夫，並在文中附上對話截圖及大尺度私密照，貼文曝光後引發熱議。為此，經紀公司出面澄清了。

▲李芷霖被爆偷吃已婚人夫。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

針對李芷霖被爆出偷吃已婚人夫，甚至還向對方拿錢、情緒勒索等指控，所屬經紀公司回應：「這些與之前都是一樣的P圖造假，正在準備資料，然後與律師討論聲明內容以及準備報警的事情。」

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事實上，有女網友在Dcard曬出私照及老公和李芷霖的對話截圖、匯款紀錄，控訴對方偷吃。原PO表示，老公常因工作往返大陸，並以工作忙為由，導致夫妻間感情疏遠。直到某晚，她在無意間看了老公手機的內容，才發現對方和李芷霖有曖昧對話、支付寶轉帳紀錄及私密照，震驚之餘讓她整夜未眠。

▲李芷霖是味全龍啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

原PO進一步指出，老公一開始否認自己外遇，直到她出示截圖證據，對方才坦承4年前在夜店認識該女孩，原本只想發展一夜情，未料對方發現其已婚身份後，開始情緒勒索，甚至聲稱若不補償將公開爆料。為息事寧人，原PO老公支付5萬元現金給李芷霖，並開始每月幫對方付房租、買禮物，甚至帶她到夫妻曾去過的約會地點，最終變成戀人關係。