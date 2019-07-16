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iM短影《明日巨星》歌唱大賽　四大金牌導師親自認證

娛樂中心／台北報導

2019年度最強音樂盛典iM短影《明日巨星》歌唱大賽，以「拍短影賺火箭」的創新賽制，在網路上引發網友廣泛討論，第二戰巨星養成賽則於賽制上結合導師團隊認證機制，邀請四大金牌導師閻奕格、梁文音、深白色、蘇通達入駐，凡被導師認證的歌唱作品，所有票數將會翻倍，想得到導師的青睞就趁現在。

▲《明日巨星》歌唱大賽。（圖／iM短影提供）

▲《明日巨星》歌唱大賽，導師陣容堅強。（圖／iM短影提供）

即日起至11月22日止，下載iM短影App，拍攝《明日巨星》指定話題短影音，以火箭數進行排名與積分，總冠軍不僅可獨得百萬獎金，更可獲得總價值超過千萬台幣的夢想計畫─由華語樂壇重量級「金牌音樂製作人」陳子鴻老師量身打造專屬冠軍金曲。

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梁文音表示：「透過App認證這個方式好酷，我個人最期待流行抒情組的影片。」曾擔任《聲林之王》嘉賓而被譽為「暖心導師」的閻奕格則表示：「收到證邀約的時候，我就告訴經紀人一定要參加，這個賽制太好玩了，喜歡唱歌的朋友快來參加不要錯過囉！」

深白色老師與蘇通達老師更是樂見表示：「期許iM短影能成為培育新生代音樂人的搖籃。」iM短影《明日巨星》第二戰巨星養成賽玩出新意，四大主題「流行抒情」、「嘻哈搖滾」、「年代金曲」與「另類歌曲」皆有指定歌單，選手可依據自身的音樂曲風投入戰局，唱出個人魅力。

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iM短影, iM, 明日巨星

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