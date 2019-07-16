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認愛竇驍3月…何超蓮一聽到「閃婚」緊張了　感情進度曝光

記者傅家妤／綜合報導

「最美千金」名媛何超蓮是身價3000億澳門賭王何鴻燊的女兒，4月底與大陸男星竇驍公開認愛，轟動娛樂圈，她15日出席活動時，在現場被問及感情進度，瞬間變得非常害羞，不肯多談，不過下秒一聽到「閃婚」2字，突然變得緊張了起來，反應十分可愛。

▲▼何超蓮認愛竇驍。（圖／翻攝自竇驍微博、何超蓮IG）

▲何超蓮4月底認愛竇驍。（圖／翻攝自竇驍微博、何超蓮IG）

根據香港媒體《東網on.cc》報導，何超蓮被媒體問及是否有衝動想要結婚生子，她隨即表示目前幫忙雙胞胎弟弟何猷啟的女兒就好，不願多談與男友的感情事，不過現場還是被追問是否有打算閃婚，她一聽到這2字急忙搖頭表示：「沒有，我沒說過，沒有這個計劃。」

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▲▼何超蓮人生第一次染黑髮。（圖／翻攝自何超蓮微博）

▲何超蓮人生首度以黑髮示人。（圖／翻攝自何超蓮IG）

雖然不願多談感情事，不過先前何超蓮首度將咖啡色的頭髮染黑，還在IG曬出換了新髮色的自拍照笑言：「人生第一次黑頭髮，我很喜歡！」至於為什麼突然染成黑髮，有粉絲就在留言底下稱「竇驍喜歡黑長直」，她也忍不住驚呼：「你怎麼知道」、「我是不是爆料了」，因此當時大家也猜測她就是為了迎合男友的喜好而換的。不過她15日在受訪時，也特別否認了此事，稱自己從未試過黑髮，所以想試試看，「但他（竇驍）有說好看。」

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