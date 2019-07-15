阿雅發聲了！為大S打臉酸民　揭20年「毒舌好友」真性格：Sister forever

記者李湘文／綜合報導

藝人大S參加綜藝節目《我們是真正的朋友》，因為常在節目裡毒舌吐槽阿雅，意外招來觀眾不爽狂罵，社群平台甚至被惡評塞爆，引起熱議。阿雅心疼好友被圍攻，15日終於跳出來回應，稱讚大S其實是個溫柔、豆腐心的人，「20年的友誼，不是幾個片段能描述。」

▲阿雅替大S發聲了。（圖／翻攝自微博／阿雅）

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大S向來說話犀利直接，對於好友阿雅更是愛吐槽，在《我們是真正的朋友》中也常毒舌挖苦，例如嗆對方「腿短」、「從背後看就完全五五比例」，未料激怒觀眾，被狠批「公主病」、「老是一副高高在上的樣子」、「不考慮別人的感受」，連日來遭網友罵到臭頭。

▲阿雅稱大S其實很溫柔、有顆豆腐心。（圖／翻攝自微博／阿雅）

對此，阿雅15日親自在微博發文，隔空向大S喊話：「爸爸生病的時候妳陪著我，失戀的時候妳在左右，我們一起瘋狂一起歡樂和憂傷，多讓別人看見妳的溫柔，那個我見到的豆腐心。」她間接替大S澄清爭議，也打臉那些認為她們不是真朋友的酸民，「20年的友誼不是幾個片段能描述，用時間走出來的感情很寶貴，Sister forever！」

▲阿雅出面宣示友誼。（圖／翻攝自微博／阿雅）

事實上，大S的老公汪小菲前一天也才剛幫忙澄清，解釋大小S、阿雅、范曉萱4人的相處模式就是這樣，「每個人有自己的角色，互相幫助互相開玩笑，但是背後有很多共同奮鬥和互相扶持的故事。所以這個節目才叫我們是真正的朋友。」他也強調「虛假的相處不會有這麼多快樂」。