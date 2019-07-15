ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

謝佳見看「浴室濕吻」播出嚇壞　自爆跟葉星辰：剛見面就做了很多事

記者李欣容／台北報導

謝佳見、葉星辰主演電視劇《男神時代》日前舉辦殺青慶功宴，謝佳見不捨表示，「可能是在剛上檔時殺青的關係，感覺時間過的特別快，沒拍多久就要結束了，還沒什麼真實感。」他看了浴室濕吻播出後嚇到，感覺兩人剛見面就「做了很多事」。

▲▼《男神時代》殺青夏語心、葉星辰、陽靚 。（圖／東森提供）

▲葉星辰、謝佳見第一次合作就很有默契 。（圖／東森提供）

謝佳見和葉星辰在第二集中就在浴室濕吻，他看播出時嚇到，「怎麼感覺才剛見面就做了很多事。」就在劉書宏接話，大嘆自己這部戲福利不多時，謝佳見竟搭腔，「我也是。」瞬間引發眾人暴怒，「你是唯一又演男神又跟所有女演員都對到戲的角色好嗎！」嚇得他趕緊閉嘴。

請繼續往下閱讀...

▲▼《男神時代》殺青夏語心、葉星辰、陽靚 。（圖／東森提供）

▲《男神時代》殺青宴。（圖／東森提供）

謝佳見也感謝許多圈內、外好友幫助，不只關注還會幫忙宣傳，曾之喬上星期也準時收看，還在臉書動態tag謝佳見，可見兩人好交情。

葉星辰則是一想到殺青就感慨語塞，「這部戲讓我找回了當初喜歡表演的感覺，我甚至有幾次因為太入戲，只是看到拍哭戲的對象就想哭。」她也很感謝謝佳見，明明是第一次合作卻意外有默契，就算只是靜靜地待在一起也不尷尬。

▲▼《男神時代》殺青夏語心、葉星辰、陽靚 。（圖／東森提供）

▲夏語心端蛋糕幫劉書宏慶生。（圖／東森提供）

明恰好是劉書宏生日，眾人提前替他慶生，夏語心突然端著蛋糕出現，讓他又驚又喜，而日前謝佳見、葉星辰都在劇組慶生，讓劉書宏笑說，「一連三階段的慶生，是我遇過最多演員生日的一個劇組。」他也藉生日願望，盼收視節節高升。

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

推薦閱讀

雷／《月村》洪詩身分大解密　網驚：引狼入室！

雷／《月村》洪詩身分大解密　網驚：引狼入室！

唐美雲歌仔戲海外公演　結束後被「粉絲包圍」引交通癱瘓

唐美雲歌仔戲海外公演　結束後被「粉絲包圍」引交通癱瘓

黃嘉千排練遲到...導演當眾「臭臉怒吼」她下秒爆淚

黃嘉千排練遲到...導演當眾「臭臉怒吼」她下秒爆淚

炎亞綸為陸劇獻出第一次　「肉搏戰傷頸椎」急返台就醫

炎亞綸為陸劇獻出第一次　「肉搏戰傷頸椎」急返台就醫

小蠻「耳上3公分」造型曝光！　披「空少」制服露壞笑電暈上萬女粉

小蠻「耳上3公分」造型曝光！　披「空少」制服露壞笑電暈上萬女粉

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

屁孩圍毆年邁奶奶「直接打死」...律師孫掀白布　網不忍：真的看不下去

屁孩圍毆年邁奶奶「直接打死」...律師孫掀白布　網不忍：真的看不下去

《月村》小馬妹酷似任容萱　路邊遇搭訕...男安全帽上寫「LINE ID」求認識

《月村》小馬妹酷似任容萱　路邊遇搭訕...男安全帽上寫「LINE ID」求認識

閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

阿公「下面塞滿20顆龍珠」！　養多位嫩妹女友…住院還能「神龍抬頭」超勇猛

正宮陪閨蜜看診…一翻看配偶欄秒炸！　她「哭訴一句話」爆出超婊真相

蔡依林「直接中空」朝聖網美牆！　鏡頭拉遠…網揪「阿信笑開花」現身了

蔡昌憲2個月減脂10.6%！油肚→精壯8塊肌　網推爆勵志差異：真的猛

林俊傑溫網朝聖…同框崔始源、白敬亭！　網驚指「後面有國際大咖」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張學友、碧昂絲合唱《獅子王》主題曲！15s版本流出網跪了
  2. 《101》的「他」成功擠進出道圈　第10卻慘遭攻擊…公司聲明「提告造謠者」
  3. 《Running Man》哈哈第3胎出生！　抱巨蟹寶寶：老婆孩子都平安
  4. 信義區聽到神級高音！　走近看「竟是野生趙傳」全場聽跪了
  5. 謝佳見看「浴室濕吻」播出嚇壞　自爆跟葉星辰：剛見面就做了很多事
  6. 傑尼斯男團史上第2例！　20歲偶像爆「團內禁止戀愛」網曬失控照
  7. 新人歌手Sam Lin改編《愛你+不得不愛》　台下萬人叫翻！
  8. 劉德華《掃毒2》3天票房「超越五月天」　2019年華語片首周末冠軍
  9. 專訪／「囂搞」畫6年沒人看　抱全部積蓄返台闖出名堂
  10. 資深演員失蹤2周尋獲已斷氣！陳屍地點詭異　愛犬死在車上

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366