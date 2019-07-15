謝佳見看「浴室濕吻」播出嚇壞　自爆跟葉星辰：剛見面就做了很多事

記者李欣容／台北報導

謝佳見、葉星辰主演電視劇《男神時代》日前舉辦殺青慶功宴，謝佳見不捨表示，「可能是在剛上檔時殺青的關係，感覺時間過的特別快，沒拍多久就要結束了，還沒什麼真實感。」他看了浴室濕吻播出後嚇到，感覺兩人剛見面就「做了很多事」。

▲葉星辰、謝佳見第一次合作就很有默契 。（圖／東森提供）

謝佳見和葉星辰在第二集中就在浴室濕吻，他看播出時嚇到，「怎麼感覺才剛見面就做了很多事。」就在劉書宏接話，大嘆自己這部戲福利不多時，謝佳見竟搭腔，「我也是。」瞬間引發眾人暴怒，「你是唯一又演男神又跟所有女演員都對到戲的角色好嗎！」嚇得他趕緊閉嘴。

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▲《男神時代》殺青宴。（圖／東森提供）

謝佳見也感謝許多圈內、外好友幫助，不只關注還會幫忙宣傳，曾之喬上星期也準時收看，還在臉書動態tag謝佳見，可見兩人好交情。

葉星辰則是一想到殺青就感慨語塞，「這部戲讓我找回了當初喜歡表演的感覺，我甚至有幾次因為太入戲，只是看到拍哭戲的對象就想哭。」她也很感謝謝佳見，明明是第一次合作卻意外有默契，就算只是靜靜地待在一起也不尷尬。

▲夏語心端蛋糕幫劉書宏慶生。（圖／東森提供）

明恰好是劉書宏生日，眾人提前替他慶生，夏語心突然端著蛋糕出現，讓他又驚又喜，而日前謝佳見、葉星辰都在劇組慶生，讓劉書宏笑說，「一連三階段的慶生，是我遇過最多演員生日的一個劇組。」他也藉生日願望，盼收視節節高升。