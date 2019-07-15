《月村》小馬妹酷似任容萱　路邊遇搭訕...男安全帽上寫「LINE ID」求認識

記者李欣容／台北報導

演藝圈新人吳欣芸在《月村歡迎你》中飾演師兄吳念軒的妹妹「小馬妹」，鮮明的造型讓她在新人群中脫穎而出，還有人說她外型酷似任容萱。劇中她是村裡男生都想追求的對象，私下她也曾遇過被搭訕經驗，對方在她安全帽貼了一張寫有LINE ID的紙條，讓她狂笑，「太可愛了吧！」

▲吳欣芸《月村歡迎你》 。（圖／翻攝自愛奇藝）

吳欣芸第一次和坤達對戲難掩心中興奮情緒，第一場就要拉著他的手，「試戲當下我沒有想太多，但一拉起他得手真的有被電到，心裡冒出『好帥』的潛台詞。」

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小馬妹個性大剌剌，直接又活潑，吳欣芸自認和角色很像，「每個人一開始見到我都覺得我這個人感覺很文靜、話不多，但一開口大家都馬上對我改觀，都說我像個傻大姐。」

▲吳欣芸曾遇過可愛的搭訕經驗。（圖／翻攝自Facebook／吳欣芸）

她曾遇到在路上被搭訕，當時她和朋友約在捷運站，停好車後她便起身和對方聯絡，餘光不斷看到有兩個男生在看她，嘴裡不知叨念著什麼，等她結束聚會回頭牽車的時候，「發現我的安全帽上貼了一張紙條，就是那兩個男生說想認識我，還各自留了LINE的ID，當下看到直接噗哧笑出來，覺得太可愛了吧。」

▲吳欣芸在劇中飾演的小馬妹造型鮮明。（圖／翻攝自Facebook／吳欣芸）

吳欣芸今年才19歲，為了能專心演藝事業，在接到《月村》時，和家人討論過後決定先辦休學，但為了能維持生活，平時她還有在打工自己賺生活費，非常懂事。