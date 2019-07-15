小蠻「耳上3公分」造型曝光！　披「空少」制服露壞笑電暈上萬女粉

記者李欣容／台北報導

周美玲導演繼《偽婚男女》、《替身》兩部口碑作品後，推出彩虹系列第三部電視電影《帥T空姐》，找來金鐘獎最佳女主角黃姵嘉搭檔小蠻（王承嫣）演出女女情侶，小蠻換上空少制服帥度破表，還為戲將頭髮剃到只剩3公分。

▲電視電影《帥T空姐》小蠻王承嫣換上「空少」制服撩妹魅力一流 。（圖／金禾創意、三映電影提供）

黃姵嘉和小蠻首次合作，兩人都是慢熱型，不太會主動交朋友，黃姵嘉打趣說：「若是沒合作演這部戲，我們可能一輩子都不會認識。」小蠻在一旁大喊：「欸，真的耶。」開拍前兩人僅在定裝及讀本會議上見過兩次面，問及如何培養情侶默契，小蠻王承嫣帥氣的說：「我們直接來吧！」

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▲小蠻主動將頭髮剪短。（圖／金禾創意、三映電影提供）

小蠻飾演外表瀟灑，內心溫柔的「帥T」，開拍前她主動先去剪了短髮，剪完覺得還不夠短，再請髮型師把後面頭髮剃到只剩3公分，小蠻說：「這是我對自己的要求，一定要跟前一個角色不一樣。」

▲黃姵嘉劇中角色愛吃醋、個性不好惹。（圖／金禾創意、三映電影提供）

劇中她原本職業是酒保，為了練習花式酒瓶拋接，她每晚跑到家裡附近小公園練習，搞得手臂都瘀青，因緣際會下考上空服員，不僅穿上空姐制服，劇中還要反串空少，讓曾懷抱空服員夢想的她一次滿足兩種願望。

黃姵嘉則演出愛吃醋、個性不好惹的「悍婆」，她笑言：「跟私底下的我超像，幾乎是本色演出。」她也意外角色的生日跟她一模一樣，「我懷疑導演是故意的！」求證導演周美玲，她大笑：「我的確為她量身設計這個角色，被發現了嗎？哈哈。」

▲黃姵嘉練格鬥隔天全身痠痛。（圖／金禾創意、三映電影提供）

她在劇中扮演空手道高手，開拍前特別去上空手道與綜合格鬥的特訓課，舞蹈科班出身的她，身體協調性好，但是綜合格鬥相當困難，需要很大的力氣去練習，她坦言，「第一堂課回家後骨頭都快散了。」

周美玲希望未來能透過更多作品繼續為亞洲與女性觀點發聲。」《帥T空姐》7月底殺青，預計2019年底與大家相見。

▲小蠻此次造型想必會擄獲不少少女心。（圖／金禾創意、三映電影提供）