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炎亞綸為陸劇獻出第一次　「肉搏戰傷頸椎」急返台就醫

記者李欣容／綜合報導

炎亞綸在陸劇《請賜我一雙翅膀》中擔任男主角，這也是他第一次當陸劇男主角，擺脫偶像劇框架往實力派演員邁進，劇中打戲不少，起初他擔心沒有底子會拖累大家，但拍到最後他已得心應手，殺青時不小心拉傷，頸椎也出問題，只要一離開鏡頭，就得戴護頸。

▲▼ 炎亞綸《請賜我一雙翅膀》 。（圖／北京東方飛雲影視提供）

▲▼ 炎亞綸《請賜我一雙翅膀》 。（圖／北京東方飛雲影視提供）

▲炎亞綸在劇中打戲很多。（圖／北京東方飛雲影視提供）

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炎亞綸在劇中飾演拳腳了得的偵緝隊長龍天羽，劇中突破以往高富帥總裁形象，劇情懸疑燒腦，為救出女主角鞠婧禕，一步步偵查辦案，卻又捲入更多事件，劇情緊湊討論度不斷攀升。

▲▼ 炎亞綸《請賜我一雙翅膀》 。（圖／北京東方飛雲影視提供）

▲炎亞綸不小心傷了頸椎。（圖／北京東方飛雲影視提供）

炎亞綸從一開始擔心自己因為沒有武打底子會拖垮劇組，到最後打出興趣跟自信，唯一遺憾就是接近殺青時，不小心在拍打戲時受傷了，除了背部肌肉拉傷，頸椎也出現問題，脖子不能自由轉動，只要一離開鏡頭，就要把護頸帶上。

▲▼ 炎亞綸《請賜我一雙翅膀》 。（圖／北京東方飛雲影視提供）

▲炎亞綸飾演偵查隊隊長。（圖／北京東方飛雲影視提供）

他在橫店看遍名醫，甚至暫停拍攝回台灣接受檢查及治療，隨後又立即回劇組拍攝，導演為了讓他頸椎多休息，把剩餘打戲擺在最後一天，那場戲得要與另一位身高190公分、身材粗獷的演員貼身肉搏，回顧那場打戲，炎亞綸說：「也只能拼了，為了自己喜歡的作品得要堅持到底。」

▲▼ 炎亞綸《請賜我一雙翅膀》 。（圖／北京東方飛雲影視提供）

▲炎亞綸將來想演反派。（圖／北京東方飛雲影視提供）

該戲還有謝君豪、邱心志、寇振海、王豔等資深演員參與，讓炎亞綸直呼學到很多，被問到之後還想挑戰什麼樣的角色？炎亞綸說，「真的很想演反派，尤其是那種一開始大家都以為是好人，但最後來個讓觀眾跌破眼鏡的大反轉，會滿有挑戰性的。」

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