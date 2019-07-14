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唐美雲歌仔戲海外公演　結束後被「粉絲包圍」引交通癱瘓

記者李欣容／綜合報導

唐美雲致力傳承歌仔戲文化，2019年入選為國家品牌團隊的「唐美雲歌仔戲團」今年受佛教慈濟基金會、喬治市世界遺產機構邀請，從新加坡到馬來西亞檳城、馬六甲、吉隆坡，演出《智者大師》、《光目女救母》、《白蛇傳》等戲，演出結束後還造成當地交通癱瘓，讓她受寵若驚。

▲▼唐美雲到東南亞巡演到處都有粉絲要求簽名合影 。（圖／唐美雲歌仔劇團提供）

▲▼唐美雲到東南亞巡演到處都有粉絲要求簽名合影 。（圖／唐美雲歌仔劇團提供）

▲唐美雲細心跟當地臨演講解歌仔戲精隨 。（圖／唐美雲歌仔劇團提供）

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這一趟行程共有12場演出，13場交流分享會及戲劇導讀會，唐美雲只能趁空檔欣賞豐僅，且為了要把近50位團員拉出20天時間，也是一大挑戰，一到當地就受到高規格迎賓待遇，甚至連台灣實業家全聯董事長林敏雄都帶著公司董事飛到馬六甲看演出，讓唐美雲受寵若驚，感動不已。

▲▼唐美雲到東南亞巡演到處都有粉絲要求簽名合影 。（圖／唐美雲歌仔劇團提供）

▲唐美雲到東南亞巡演，全聯董事長林敏雄帶團隊支持。（圖／唐美雲歌仔劇團提供）

唐美雲表示，自己的力量很渺小，好在有團員相助，在推廣歌仔戲這條路不孤單，昨晚公演結束還造成當地交通癱瘓，甚至引起當地計程車司機到場外排隊，在地人都表示這種場面難得一見，直誇唐美雲在海外公演成了人氣指標第一名。

▲▼唐美雲到東南亞巡演到處都有粉絲要求簽名合影 。（圖／唐美雲歌仔劇團提供）

▲全聯董事長林敏雄（左1）觀看唐美雲歌仔戲團公演。（圖／唐美雲歌仔劇團提供）

這一次亞洲巡迴之旅，吸引超過2萬名海外觀眾支持，唐美雲感恩表示經過去年的邀請，再度踏上東南亞的國土，讓她有種似曾相似的感動，除了一年比一年還多的觀眾，就連從飯店走出門也被當地人認出要求合影，唐美雲也承諾有緣會再見面。

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