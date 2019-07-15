《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

記者李欣容／台北報導

藝人夏宇禾睽違四年加入民視八點檔《大時代》，飾演善解人意的角色「李志琳」，這次她為角色做了許多突破性演出，包括跟黃文星做人工呼吸，穿爆乳婚紗等等，雖然不是第一次為戲穿婚紗，但這次的尺度大開，讓現場驚呼連連。

▲黃文星和夏宇禾對戲眼睛不敢亂看。（圖／民視提供）



夏宇禾在劇中被店員要求試穿禮服，沒想到巧遇何豪傑、茵芙，夏宇禾表示這是為了戲劇第三次挑選禮服，只是沒想到禮服尺度這麼大，她害羞說，當天一換上禮服，就連導演都說，「這樣要怎麼拍...大家無法專心拍戲哦！」惹來現場笑聲不斷。

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▲夏宇禾第三次為戲披婚紗，這次是最大尺度。（圖／民視提供）

黃文星更苦惱說從夏宇禾換好禮服後，眼神都不敢亂飄，正式來的時候雙眼只敢對著夏宇禾眼睛，何豪傑仍不改搞笑表示：「這個好身材讓大家都消暑了！」

▲夏宇禾穿深V婚紗，連自己看了都害羞。（圖／民視提供）

夏宇禾演出善解人意千金女李志琳，生活中感受到八點檔的影響力，不但被百貨公司櫃姐誇本人比電視上還美，連穿休閒服倒垃圾都被同社區阿姨認出，直說現在出門真的不能隨便亂穿。

但面對觀眾對角色「志琳」的愛戴，讓她謙虛表示自己是因為角色討喜，連忙感謝觀眾的支持，會繼續在戲劇崗位上努力。

▲夏宇禾有令人羨慕的好身材。（圖／民視提供）