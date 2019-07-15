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TFBOYS加持！易烊千璽主演《長安十二時辰》成陸劇黑馬

記者李欣容／綜合報導

男星雷佳音在古裝懸疑劇《長安十二時辰》飾演死囚，受易烊千璽委託限時搶救長安城，出身軍旅，擅長捉拿犯人的他，在第二集馬上發現被害者體內有關鍵證物，當即剖屍取物，緊湊劇情於豆瓣評分高達8.6，熱依紮與雷佳音的感情線也是一大看點。

▲▼雷佳音激吻熱依紮 。（圖／愛奇藝提供）

▲易烊千璽飾演天才少年，掌管靖安司 。（圖／愛奇藝提供）

該劇由人氣男團「TFBOYS」中的易烊千璽飾演天才少年，掌管靖安司，維護長安城安危，第二集和雷佳音互飆演技，一人為囚、一人為官的激辯中，易烊千璽慷慨激昂喊出：「我要當宰相！」的遠大理想，亮眼表現受到網友高度推崇。

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▲▼雷佳音激吻熱依紮 。（圖／愛奇藝提供）

▲雷佳音激吻熱依紮 。（圖／愛奇藝提供）

另一備受關注的則是《甄嬛傳》中飾演寧嬪葉瀾依的熱依紮，在劇中為易烊千璽的女婢，與雷佳音的感情發展引發網友高度關注，從一開始對雷佳音甚無好感到漸生情愫，在最新一集中雷佳音霸氣吻上而引起網友暴動。

▲▼雷佳音激吻熱依紮 。（圖／愛奇藝提供）

▲雷佳音飾張小敬。（圖／愛奇藝提供）

《長安十二時辰》該劇改編自同名小說，劇情講述盛唐時期，在長安城上元節前夕，靖安司發現城內遭形跡可疑的人混入，全城即將陷入危局，靖安司司丞李必（易烊千璽 飾）委託死囚張小敬（雷佳音 飾）戴罪立功，查出可疑份子，兩人必須在十二時辰內搶救長安城。

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長安十二時辰, 易烊千璽, 雷佳音, 熱依紮

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