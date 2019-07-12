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TFBOYS隔5個月再合體！「2019全新團歌」　粉絲看完歌詞滿意了

記者李玟儀／綜合報導

大陸人氣男團TFBOYS由王俊凱、王源、易烊千璽組成，於2013年組成，今年將迎接6周年，在周年演唱會前，3人一如往常合體錄製團歌，12日新歌《我的朋友》首度公開，而這也是距年初之後，時隔5個月再度合體活動。

▲▼TFBOYS發新歌。（圖／翻攝自微博／TFBOYS）

▲TFBOYS發新歌。（圖／翻攝自微博／TFBOYS）

TFBOYS將在8月於深圳舉辦6周年演唱會，合體前夕發行新歌《我的朋友》，像是給彼此的歌，也像是給粉絲朋友的歌。王俊凱、王源、易烊千璽各自在第一時間轉發官方PO文，各自寫下想說的話，「唱給你聽」、「感恩相遇」、「一起成長」。

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▲▼TFBOYS發新歌。（圖／翻攝自微博／TFBOYS）

▲王俊凱。（圖／翻攝自微博／TFBOYS）

只是隨著3人漸漸長大，各自有了個人工作室後，粉絲間的較量越來越厲害，從2018年團歌發布後，有粉絲第一時間會算歌詞的分配比例，就怕自家偶像吃虧，去年發表的兩首歌《喜歡你》、《最好的那年》，3人加總起來各唱了193字，各家都不吃虧。

▲▼TFBOYS發新歌。（圖／翻攝自微博／TFBOYS）

▲王源。（圖／翻攝自微博／TFBOYS）

因此這次《我的朋友》歌迷第一時間火速把字數統計出來，又是平均分配，各自唱80個字，消弭了各家粉絲間的火藥味。對此有網友戲稱：「1年出1首新歌，1個月寫歌，剩下11個月都在分配歌詞，公司的求生欲絕了！」

▲▼TFBOYS發新歌。（圖／翻攝自微博／TFBOYS）

▲易烊千璽。（圖／翻攝自微博／TFBOYS）

《我的朋友》歌詞唱出朋友間最真實的情感，所謂的真朋友就是不用多說，一個眼神的默契就能理解彼此，3人多年來的友誼，就像副歌：「朋友是和你一起流汗，一起並肩、一起作戰、一起闖關，......，朋友怎麼吵也吵不散，感應彼此的心一句問候就暖，朋友抵擋時間的考驗，當你迷失，海岸燈塔已為你點燃。」溫暖的歌詞或許就像是TFBOYS多年來的寫照。

►《我的朋友》15秒搶先聽（完整版請搜尋正版音源）

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關鍵字

TFBOYS, 王俊凱, 王源, 易烊千璽

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