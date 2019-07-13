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瑤瑤「前世是九官鳥」抓姦Apple偷情　「這輩子下場」曝光秒變臉

記者李玟儀／綜合報導

藝人瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，因外型亮眼、性格大方，是各大綜藝節目的寵兒，前段時間才被曝光和南韓綜藝咖李振遠（Andy）交往中，4月時還一起甜蜜慶生，不過最近在節目中，卻被命理老師直指，可能沒有結果。

▲▼Apple、瑤瑤姊妹。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲Apple、瑤瑤姊妹。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

綜藝《麻辣天后傳》最新一集的主題是「前世今生」，Apple、瑤瑤姊妹倆互相吐槽各自不能忍受對方的部分，彷彿一對冤家，經過命理老師小孟的解釋，兩人才發現原來相愛相殺和前世有關，上輩子Apple是員外夫人，某天經過市集看見一隻九官鳥，於是把牠帶回家，這隻九官鳥就是瑤瑤。

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▲▼Apple、瑤瑤姊妹。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲九官鳥抓包員外夫人偷情。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

有一天員外在餵食九官鳥時，突然聽到鳥發出淫穢聲音，甚至叫家中園丁的名字，員外直覺不對勁，開始懷疑夫人Apple，果然抓包夫人和園丁有一腿，一氣之下把園丁趕走，把夫人關進柴房，就連九官鳥也越看越不順眼，最後鳥被流放到市集，被一個街頭藝人收留，小孟老師斷言：「這個賣藝的人，這輩子會變成妳的老公。」

▲▼Apple、瑤瑤姊妹。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲這輩子會變成瑤瑤老公的人，小孟預測不是韓籍。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

現場利菁等人立刻好奇問：「是韓國人嗎？」沒想到卻聽到小孟老師說：「這一世應該不是韓國人喔！」惹得瑤瑤氣罵：「不要唱衰我，我現在好好的喔！」

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