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超辣空姐爆霸凌秘辛「E級雪球跟著左右晃」　吳宗憲傻眼：有必要穿這樣？

記者李玟儀／綜合報導

前段時間長榮空服員罷工引起全台民眾關注，節目《小明星大跟班》找來多位素人，分享各行各業的甘苦談，其中一位前復興航空空姐「晶晶」格外引人注意，她身穿黑色深V短洋裝，上露胸下露腿，連吳宗憲都調侃：「妳空姐有必要穿這麼露嗎？」

▲▼前空姐穿太辣，連吳宗憲都看不下去。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼前空姐穿太辣，連吳宗憲都看不下去。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼前空姐穿太辣，連吳宗憲都看不下去。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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晶晶擁有32E火辣身材，在網路上小有名氣，有過2年空服員經歷的她上節目分享機上秘辛，除了工時逼近民航局法規上限，讓她大喊吃不消之外，也提到航空業內所謂的「學姐學妹制」，她坦言如果不服從學姐，在機上就會被K。

像晶晶就曾遇過，某次服勤時，在商務艙遇到一位常客，帶了一個手提行李，要求空服員幫忙搬，她起初覺得外觀看起來小小的，但一拿卻傻眼：「應該有20公斤吧！」然而客人完全不打算幫忙，學姐也只是冷眼旁觀，最後是經濟艙的學弟伸援手。

▲▼前空姐穿太辣，連吳宗憲都看不下去。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼晶晶穿著性感。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼前空姐穿太辣，連吳宗憲都看不下去。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

而在當天的節目中，晶晶除了暢談航空業秘辛之外，也不吝嗇分享好身材，豐滿的雪球擠出超深邃事業線，甚至講話時，上圍會隨著她的動作、節奏輕晃，連平時見多大場面的吳宗憲都說忍不住戲稱：「是代表八大行業要來抗議。」更反問：「妳空姐有必要穿這麼露嗎？」也有網友留言：「我覺得空姐穿著不太適當。」

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關鍵字

空服員, 空姐, 空勤, 小明星大跟班, 吳宗憲, 晶晶

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