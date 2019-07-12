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許志安神隱3個月露面了！4招彌補鄭秀文　好友組「監督小隊」盯防再出軌

記者李玟儀／綜合報導

港星許志安自從和黃心穎出軌外面曝光後，雖然獲得正宮鄭秀文原諒，但形象一落千丈，也痛失原先安排好的工作，他以行動證明反省決心，在公開道歉後消失在螢光幕前、深居簡出。不過為了彌補過錯，這幾個月來努力修補和老婆間的關係。

▲鄭秀文發文原諒許志安。（圖／翻攝自IG／鄭秀文、Facebook／許志安）

▲鄭秀文、許志安。（圖／翻攝自IG／鄭秀文、Facebook／許志安）

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據香港媒體《東方新地》報導，有知情人士透露，許志安過去3個月很少踏出家門，一方面是知道時間敏感，現身就會成為焦點，另一方面是覺得希望讓鄭秀文感受到他想修補婚姻的誠意，因此以實際行動證明。

鄭秀文為了演唱會，這段期間以來每天都要練歌、練舞、健身和開會，許志安會提前請工作人員準備好餐點，幫她按摩、為她分擔壓力，讓老婆可以好好休息，過去夫妻倆經常一起外出慢跑，出事後就改成到健身房。

知情者也透露，前段時間鄭秀文在Instagram上PO出健身房裡有許志安倒影的照片，其實就是想看看外界的反應，想知道大眾是否仍對許志安反感，「明眼人都知道鄭秀文真的好擔心許志安，特別想大家都接受安仔，如此好老婆真的好難得。」

▲前段時間許志安的身影出現在鄭秀文IG。（圖／翻攝自IG／鄭秀文）

另外，鄭秀文在12日舉辦演唱會，大家都好奇許志安是否會現身支持，據港媒報導，她已安排老公到場，希望透過演唱會上的氣氛，讓大眾重新接受許志安。而男方近日也積極為露面做準備，在好友梁漢文的陪同下，開始外出練跑，當天許志安心情、狀態看起來都還不錯。

而除了梁漢文之外，據悉其他朋友也自發性組成監督小組，希望守護許志安和鄭秀文的婚姻，希望他不要再踏錯一步，也讓女方可以安心地準備演唱會。「有這幫好朋友盯著，Sammi很放心。」

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許志安, 鄭秀文, 黃心穎

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