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Nucksal首登《Running Man》！　與宋智孝面對面…相似度驚呆全場

記者劉宜庭／綜合報導

南韓饒舌歌手Nucksal擁有出眾Rap實力，曾在《Show Me The Money 6》奪下亞軍寶座，知名度隨之大開。近來，他和知名嘻哈製作人Code Kunst一起，首度登上熱門韓綜《Running Man》，由於過去常被指神似宋智孝，如今一出場，與本尊面對面對比，超高相似度讓現場所有人驚訝不已。

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▲Nucksal首登《Running Man》。（圖／翻攝自愛奇藝）

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▲Nucksal（左）、Code Kunst首度登上節目《Running Man》。（圖／翻攝自愛奇藝）

在7日播出的《Running Man》中，宋智孝一看見Nucksal，立刻露出驚訝表情，雙眼瞪大連喊：「他真的出演（RM）了！他真的出演了！」一雙眼睛更是狂盯著對方，激動表示，「我真的很想見你。」

▲Nucksal首登《Running Man》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲Nucksal側臉角度與宋智孝十分相似。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲Nucksal首登《Running Man》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲Nucksal首登《Running Man》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲Nucksal一出場讓宋智孝超興奮。（圖／翻攝自愛奇藝）

原來，Nucksal過去一張照片中，側臉角度與宋智孝十分相似，宛如雙胞胎一般的超高相似度，在網路上瘋傳已久。如今，他終於親眼見到本尊，2人在《RM》面對面，令宋智孝立刻靠上前、興奮問眾人「怎麼樣？像嗎？」期間，雙方還逗趣交換帽子戴，讓一旁的女星Gummy（朴志妍）驚呼：「都不知道換帽子了。」顯見相似度相當高。

▲Nucksal首登《Running Man》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲Nucksal、宋智孝像到換了帽子也看不出來。（圖／翻攝自愛奇藝）

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關鍵字

Nucksal, Running Man, 宋智孝, Show Me The Money 6, Show Me The Money

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