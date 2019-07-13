台北電影獎／丁寧只穿外套「上下全開」　東西半球蹦出⋯大腿整根看光

記者洪文／台北報導

藝人丁寧演出《幸福城市》入圍台北電影獎最佳女主角，13日典禮前星光Photo Call拍照，只穿一身全白風衣外套亮相，上、下全開大露東、西半球以及美腿，相當性感。她坦承，裡面沒穿任何內衣，「身為女性為何裡面要穿，性感有錯嗎？這才是對的、健康的、對大家都好的！」

▲▼丁寧出席台北電影獎頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）

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丁寧笑說，每次參加典禮前都會拚這個「紅毯第一美」，但是每個評審標準都不一樣，後來其實根本沒有在意這個。她也透露，這個衣服太厲害，什麼角度都不會穿幫，「坐姿、走路都不會曝光。」

▲丁寧、高捷出席台北電影獎。（圖／記者黃克翔攝）



導演林孝謙、編劇呂安弦率短片《情色小說》出場，準影后黃采儀上半身開深V大露東、西半球性感亮相，而入圍新演員獎的王可元則一身西裝帥氣現身。導演林孝謙透露，特地準備幸運物「一泡而紅」（洛神花茶）送給兩位演員，給他們喝了整整21天，希望助攻兩位演員得獎。

▲黃采儀、王可元、林孝謙、呂安弦出席台北電影獎。（圖／記者黃克翔攝）



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