台北電影獎即時得獎名單／打敗《與惡》王可元！蔡嘉茵拿下新演員

記者林映妤／台北報導

第21屆台北電影獎13日於中山堂舉行，《去年火車經過的時候》先拿下第一個獎最佳短片，由李千那、林哲熹頒發，李千那也忍不住在台上說：「林哲熹你沒入圍男主角好可惜！」隨後最佳藝術貢獻獎就頒給2人主演的《狂徒》，嗨到爆炸！

《切小金家的旅館》林鶴軒拿下男配角爆哭，「我一定會在表演這條路上繼續努力！」最後感性對父母告白：「你們都不知道我到底在幹嘛，但我今天拿獎回家了。」

本屆頒獎嘉賓包括李屏賓、李烈、林依晨、林心如、許瑋甯、陳庭妮、隋棠、謝欣穎、李千那、林書宇、張榕容、徐若瑄、陳意涵、夏于喬、宋芸樺、邱澤、柯佳嬿、吳可熙、曾珮瑜、李李仁、鄭人碩、施名帥等人，而陳勢安、朱俐靜則擔任表演嘉賓。

請繼續往下閱讀...

台北電影獎完整得獎名單（粗體橘字）

最佳劇情長片

3天2夜

切小金家的旅館

老大人

幸福城市

寒單

最佳導演獎

何蔚庭／幸福城市

林冠慧／切小金家的旅館

洪伯豪／老大人

黃朝亮／寒單

蔡明亮／你的臉

最佳紀錄片

未來無恙／大照國際影像有限公司

你的臉／汯呄霖電影有限公司、財團法人公共電視文化事業基金會

前進／財團法人公共電視文化事業基金會

還有一些樹／蜂鳥影像有限公司

覆巢／鄭慧玲

最佳短片

冬日陽光／法國國立高等影像暨聲音職業學校

去年火車經過的時候／黃邦銓、Le Fresnoy

老人與狗／陳瀚恩、鮮浪潮電影節有限公司

春分兄弟／王傢軍

肇事者逃逸／鏡文學股份有限公司

▲台北電影獎，最佳短片去年火車經過的時候，導演黃邦銓。（圖／記者林敬旻攝）



最佳動畫片

可愛／鍾承旭

金魚／零壹影像有限公司

黃苦瓜／黃榮俊

當 一個人／旋轉犀牛原創設計工作室

隱匿的方寸空間／黃志聰

▲台北電影獎，最佳動畫《當 一個人》。（圖／記者林敬旻攝）

最佳編劇獎

林彣政／老大人

林冠慧／切小金家的旅館

林浩溥／3天2夜

徐譽庭、吳俊佑、李婉榕／傻傻愛你，傻傻愛我

黃朝亮、黃淑筠／寒單

最佳男主角獎

小戽斗／老大人

李鴻其／幸福城市

車保羅／老人與狗

喜翔／蚵豐村

鄭人碩／寒單

最佳女主角獎

李亦捷／野雀之詩

徐若瑄／人面魚 紅衣小女孩外傳

郭書瑤／傻傻愛你，傻傻愛我

黃采儀／情色小說

劉引商／帶媽媽出去玩

最佳男配角獎

李銘忠／狂徒

林鶴軒／切小金家的旅館

高捷／幸福城市

喜翔／老大人

游安順／野雀之詩

▲▼台北電影獎，最佳男配角林鶴軒。（圖／記者林敬旻攝）

最佳女配角獎

丁寧／幸福城市

小薰 黃瀞怡／寒單

陳淑芳／野雀之詩

陸弈靜／寒單

黃嘉千／老大人





▲▼台北電影獎，最佳女配角黃嘉千。（圖／記者林敬旻攝）

最佳新演員獎

王可元／情色小說

李夢苡樺／3天2夜

林鶴軒／切小金家的旅館

蔡嘉茵／大餓

謝章穎／幸福城市

最佳攝影獎

Jean Louis VIALARD(AFC)、孫紀明／幸福城市

王兆仲、Ian RYMSHA／寒單

周以文／老大人

陳克勤、陳志軒／狂徒

關本良、鄭智仁／比悲傷更悲傷的故事

最佳剪輯獎

張鍾元／你的臉

陳曉東／老大人

解孟儒／人面魚 紅衣小女孩外傳

鄭慧玲／覆巢

鄺志良／切小金家的旅館

最佳配樂獎

王榆鈞／野雀之詩

坂本龍一／你的臉

林強／去年火車經過的時候

陳建騏、羅恩妮／比悲傷更悲傷的故事

澎葉生／還有一些樹

最佳美術設計獎

李天爵、廖文鈴／老大人

郭布／切小金家的旅館

黃勻弦／當 一個人

廖晏舟、廖建安／幸福城市

霍達華／寒單

▲台北電影獎，最佳動畫《當 一個人》。（圖／記者林敬旻攝）

最佳造型設計獎

王郁文／大餓

李雨凡／老大人

杜汪穎／紐約深夜之亞洲人之秘密生活

高佳霖、萬芷蓉／寒單

陳漪／切小金家的旅館

最佳聲音設計獎

杜篤之、江宜真／寒單

杜篤之、江連真／幸福城市

陳金煒、Carlos RODRIGUEZ／當 一個人

黃年永／還有一些樹

蔡瀚陞、好多聲音、鍾勝鈞／老大人

▲台北電影獎，最佳聲音設計獎杜篤之、江宜真。(圖／記者林敬旻攝）

最佳視覺效果獎

李昭樺、葉仁豪／人面魚 紅衣小女孩外傳

郭家宥、何彥儀、楊喻憲、黃翰麒／寒單

黃邦銓／去年火車經過的時候

夢想動畫／狂徒

嚴振欽／切小金家的旅館

▲台北電影獎，最佳視覺效果獎《狂徒》。（圖／記者林敬旻攝）

最佳藝術貢獻獎

動作設計：洪昰顥／狂徒

特效化妝：蕭百宸、劉顯嘉／人面魚 紅衣小女孩外傳

楊士琪卓越貢獻獎

陳俊志





▲台北電影獎，楊士琦卓越貢獻獎，引言人柯文哲頒獎給陳俊志妹妹。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北電影獎，主持人黃子佼。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北電影獎，頒獎人夏于喬、宋芸樺。（圖／記者林敬旻攝）