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藍髮帥小子一轉身是「超大咖靈氣女星」！仙女形象超落差

▲▼《素人特工》張榕容。（圖／澤東提供）

▲《素人特工》張榕容挑戰藍髮。（圖／澤東提供）

記者林映妤／台北報導

張榕容在新片《素人特工》首次挑戰動作喜劇類型，形象顛覆讓人驚嘆，片中她飾演擁有多重性格，可謂集「水火」於一身的熱血「廢柴特工」淼焱。張榕容不僅為角色挑戰藍髮，盡顯新潮模樣，身手俐落的動作戲更是盡顯她的英氣颯爽！

從端莊雍容的「貴妃娘娘」到個性十足的「廢柴刑警」，張榕容挑戰「整容」式的形象，對此她笑說，「我和淼焱有一個相似的地方就是愛冒險。我願意嘗試很多新鮮的東西，尤其是作為演員，在演戲這件事情上，我不想給自己有很多的限制。很多觀眾可能對於我的印象是楊貴妃的美，但我想讓大家看到我作為演員以及我內心更多的東西，而不僅僅停留在美上。」

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▲▼《素人特工》張榕容。（圖／澤東提供）

▲▼《素人特工》張榕容造型多變。（圖／澤東提供）

▲▼《素人特工》張榕容。（圖／澤東提供）

會擔心影迷看到後會覺得有落差，不喜歡這樣的角色形象？張榕容則保持輕鬆心態對待，「我自己沒有偶像包袱這樣的心態，我的影迷如果瞭解我也會知道我的性格，平時是比較隨意的。能夠給他們看到我在表演上不一樣的地方，每一次都是新鮮的，他們應該也是開心的吧。」

初挑戰動作戲的張榕容，為了追求不拖泥帶水的武打效果下足功夫，提前鍛鍊訓練體能，在現場刻苦練習，一招一式都向動作指導認真討教，最終才呈現出片中乾淨俐落的效果。

除了驚艷的動作戲份，片中還有一段張榕容駕駛邊車（side car），在布達佩斯街頭無防護措施的飆車追逐戲，她坦言這種叫邊車的駕駛，其實具有很大的危險性，看起來很過癮，但需要很強的技巧。

在布達佩斯拍攝時，拍攝路段全是大大小小的碎石，為了確保坐在副駕的王大陸不受傷，自己一定要提前練習，確認所有路段都沒有問題後才會請王大陸一起拍攝。回憶起電影中飄移時車與地面摩擦出的火花，全部都是真實的還有點怕，不過當下張榕容其實沒想那麼多，「就一直給自己打氣，告訴自己可以做到。不管怎樣一定要拍好。」

《素人特工》有望於今年在台灣上映。另外張榕容還有多部作品已經拍攝完成，包括與朱亞文合作的愛情喜劇《熊仁鎮》；與李治廷合作的愛情喜劇《合法伴侶》；與新生代演員許凱合作的《從前有座劍靈山》，以及剛剛殺青，與楊祐寧聯手主演的《代號193》。

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