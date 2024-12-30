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Energy牛奶解約郭采潔內幕曝光！　公開道謝：她是一個很棒的藝人

記者孟育民／台北報導

Energy成員牛奶在2005年退居轉幕開經紀公司，簽下郭采潔、街舞男團「B.T.O.D.」等人，近年才以團體身份重返螢光幕。他今（30日）和陳漢典出席《S+PLUS巔峰舞者》舉辦首映會，透露目前手上已無藝人，他曾和郭采潔一起工作14年，加上疫情將近17年，最終和平解約，兩人也還是朋友，「我們的關係不需要用合約結束，我也透過她的努力進入電影圈跟時尚圈，是一個很棒的體驗。」

▲▼ENERGY牛奶、陳漢典主持三立全新大型街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲ENERGY牛奶、陳漢典主持三立全新大型街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》首映會。（圖／記者李毓康攝）

牛奶轉幕後開經紀公司，旗下最著名的藝人就是郭采潔，兩人一起打拼數十年，最終雙方和平解約，他說：「疫情左右就跟采潔解約了，我很感恩，能在藝人轉幕後，遇到一個這麼棒的藝人，也是她帶著我一起成長，也很開心從剛出道就一路到後來，後來我生了小孩，沒辦法跟她這樣跑，剛好人生也到一個階段，她就也在大陸工作，順勢就各自發展。」

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▲▼ENERGY牛奶主持三立全新大型街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲牛奶曾是郭采潔的經紀人。（圖／記者李毓康攝）

牛奶說和郭采潔還是好友，並沒有因為合約而鬧翻，「有些事情我能處理，我還是會幫她處理，我們的關係不用到一紙合約來結束，但我只能說我還是很幸運，因為透過她，我也進入到電影圈跟時尚圈，是一個很棒的經驗。」

▲▼ 郭采潔今年參加多個音樂節。（圖／草莓音樂節提供、泡泡島音樂與藝術節提供）

▲郭采潔。（圖／草莓音樂節提供、泡泡島音樂與藝術節提供）

另外，牛奶在2020年和朋友打造街舞男團「B.T.O.D.」，還砸了百萬幫他們拍攝MV，無奈團體在今年宣佈解散，牛奶坦言賠了近8位數，「還好啦，自己的夢想就要自己買單，那時候還沒合體，就有一個遺憾，疫情就想做這件事，但也是一個很好經驗。」

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牛奶, 郭采潔, 經濟公司

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