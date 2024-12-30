蕾菈隆乳2年「明年想再做」！　羞認：軟軟的不喜歡

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蕾菈是「反骨男孩」成員，平時會在社群記錄生活的她，最近在IG開放網友問答，除了大方分享自己報名健美比賽之外，同時也坦言，想在明年比賽結束後再去隆乳，「現在的邊緣感很重，整個奶軟軟的，我自己是不喜歡啦，我有奶奶完美強迫症。」

▲蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

蕾菈表示，最近她正在準備參加明年的比基尼和古典模特健美比賽，並將這次挑戰視為自我突破的一步。她坦言，穿上比賽服後才意識到挑戰的嚴苛，「一直覺得自己不夠乾，今天才發現是不夠壯，我要再更認真吃了。」蕾菈還提到，自己的心路歷程將拍成紀錄片，到時候會與粉絲們分享這段轉變的過程。

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▲蕾菈報名健美比賽。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

在開放問答的互動中，蕾菈回應粉絲關於訓練和身材維護的提問。她透露，自己目前每週訓練5天，其中2天與教練進行專業課程，剩餘時間則是自主訓練，「每次上課我都會帶超多問題，教練教授專業知識，學生吸收之後回去自主訓練。」蕾菈還提到，自己的翼狀肩胛需要進一步改善，這將是備戰過程中的首要挑戰。

▲蕾菈想再隆乳。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

此外，蕾菈也不避諱與粉絲談及2年前的隆乳經驗。她坦言，目前的胸型因為經歷二胎和身材變化，邊緣感較重，「整個奶軟軟的，我自己是不喜歡啦。」蕾菈打算在比賽後重新隆乳，同時也直言自己對胸部有「完美強迫症」。內容曝光後，再度掀起網友討論。