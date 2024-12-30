ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕾菈隆乳2年「明年想再做」！　羞認：軟軟的不喜歡

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蕾菈是「反骨男孩」成員，平時會在社群記錄生活的她，最近在IG開放網友問答，除了大方分享自己報名健美比賽之外，同時也坦言，想在明年比賽結束後再去隆乳，「現在的邊緣感很重，整個奶軟軟的，我自己是不喜歡啦，我有奶奶完美強迫症。」

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

蕾菈表示，最近她正在準備參加明年的比基尼和古典模特健美比賽，並將這次挑戰視為自我突破的一步。她坦言，穿上比賽服後才意識到挑戰的嚴苛，「一直覺得自己不夠乾，今天才發現是不夠壯，我要再更認真吃了。」蕾菈還提到，自己的心路歷程將拍成紀錄片，到時候會與粉絲們分享這段轉變的過程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈報名健美比賽。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

在開放問答的互動中，蕾菈回應粉絲關於訓練和身材維護的提問。她透露，自己目前每週訓練5天，其中2天與教練進行專業課程，剩餘時間則是自主訓練，「每次上課我都會帶超多問題，教練教授專業知識，學生吸收之後回去自主訓練。」蕾菈還提到，自己的翼狀肩胛需要進一步改善，這將是備戰過程中的首要挑戰。

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈想再隆乳。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

此外，蕾菈也不避諱與粉絲談及2年前的隆乳經驗。她坦言，目前的胸型因為經歷二胎和身材變化，邊緣感較重，「整個奶軟軟的，我自己是不喜歡啦。」蕾菈打算在比賽後重新隆乳，同時也直言自己對胸部有「完美強迫症」。內容曝光後，再度掀起網友討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

推薦閱讀

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

濟州航空失事179死！2PM俊昊、利特全身黑出發來台　表情沉重現機場

濟州航空失事179死！2PM俊昊、利特全身黑出發來台　表情沉重現機場

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

親姊是濟州航空空服員！趙娟週報家人平安　哀悼：非常悲痛

親姊是濟州航空空服員！趙娟週報家人平安　哀悼：非常悲痛

Energy牛奶解約郭采潔內幕曝光！　公開道謝：她是一個很棒的藝人

Energy牛奶解約郭采潔內幕曝光！　公開道謝：她是一個很棒的藝人

起亞虎經理一家三口全遇難！體育主播慟「沒等到奇蹟」：連3歲小孩都沒回來⋯

起亞虎經理一家三口全遇難！體育主播慟「沒等到奇蹟」：連3歲小孩都沒回來⋯

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

濟州航空失事179死！2PM俊昊、利特全身黑出發來台　表情沉重現機場

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

親姊是濟州航空空服員！趙娟週報家人平安　哀悼：非常悲痛

Energy牛奶解約郭采潔內幕曝光！　公開道謝：她是一個很棒的藝人

起亞虎經理一家三口全遇難！體育主播慟「沒等到奇蹟」：連3歲小孩都沒回來⋯

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蕾菈, 網紅, YouTuber, 反骨男孩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕾菈隆乳2年「明年想再做」！　羞認：軟軟的不喜歡
  2. 拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢
  3. 陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易
  4. 港劇今晚恰巧播「空難情節」！　電視台聲明：將謹慎處理所有劇情
  5. 柔柔嫁余祥銓當媽1年「累和幸福並存」　罕吐真心話：疲勞不足掛齒
  6. 日美女主播患嚴重PTSD停工1年多！「暴瘦險輕生」復工3個月吐心聲
  7. 丹妮婊姐再批波音737爛！　痛罵兩年不嫌煩：全球銷毀該砸光
  8. 《愛情公寓》婁藝瀟又陷整容疑雲！　本人親上火線回：有變很正常
  9. 濟州航空失事179死！2PM俊昊、利特全身黑出發來台　表情沉重現機場
  10. 鍾欣凌見「180公分小鮮肉」發花癡揮手！　得知對方身份呆住：好丟臉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366