起亞虎經理一家三口全遇難！體育主播慟「沒等到奇蹟」：連3歲小孩都沒回來⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓濟州航空客機29日墜毀務安國際機場，除了2名空服人員之外，機上其餘乘客179人全數罹難。由於罹難者遺體損毀嚴重，消防員花了一點時間才確認身份，其中一位罹難者被公開是球團相關人員，體育主播鄭祐榮悲痛哀悼「最後他還是沒回來，連他的小孩也是」，令人難過。

▲體育主播鄭佑榮哀悼起亞虎經理一家三口。（圖／翻攝自鄭佑榮IG）



體育主播鄭祐榮29日在社群帳號沉痛哀悼一位球團關係罹難者，「他做事認真，公司所有足球直播組都很喜歡他，而我也是其中一人」，他與罹難者認識很久，甚至在一次很久以前的酒席聚會中約好要介紹給對方好對象，當得知對方也在飛機上時，他悲痛不已。

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▲▼體育主播鄭佑榮與該名罹難者有私交，稱讚對方工作非常認真。（圖／翻攝自鄭佑榮IG）



「直到最後都在等待奇蹟發生，但傳來的卻是除了被救出的人以外，全員死亡，連最後的希望都沒了。」鄭祐榮難過寫下「最後他沒能回來，就連他的家人也是。」該名罹難者就是起亞虎球團經理，他與妻子一家三口坐上死亡班機，兒子才3歲全遇難。

濟州航空墜機共179人身亡，是南韓境內最嚴重空難，政府30日宣布哀悼7天，演藝圈年末跨年直播盛事也紛紛取消，目前幾乎採「預錄」方式進行，KBS演技大賞參加明星也決定以黑、白色服裝為主錄製節目。