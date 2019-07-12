懷孕嫩妹肉體換保障　為錢半夜露兩點「硬上64歲阿伯」

記者林映妤／台北報導

《鳥人》奧斯卡金獎編劇自編自導最新作品《賭命大富翁》，由《謎樣的雙眼》、《大犯罪家》影帝吉勒摩法蘭賽拉（Guillermo Francella）擔綱演出主角，不只飆戲展現為了求生不惜一切代價的絕望瘋狂，更在片中與懷孕嫩妹演出激戰床戲，令人血脈賁張！

64歲阿根廷國寶級演員吉勒摩法蘭賽拉，自初次演出電視劇至今已入行35年，參與作品涵括喜劇、愛情、驚悚等各種類型，從眉頭到瞳孔都能展現出他的精湛演技，堪稱阿根廷電影圈變色龍。

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▲《賭命大富翁》吉勒摩法蘭賽拉堪稱阿根廷電影變色龍。（圖／東昊提供）

2009年與阿根廷影帝瑞卡多達倫（Ricardo Darín）同台演出的《謎樣的雙眼》榮獲奧斯卡最佳外語片，後來主演犯罪懸疑片《大犯罪家》更登上年度國片冠軍，也讓法蘭賽拉始終被視為叫好又叫座的王牌演員。

此次他在《賭命大富翁》飾演急著換腎的主角安東尼，隨著故事發展，人設漸漸從奉公守法的好爸爸，漸漸黑化變成為了活命無所不用其極的失控大叔，絕對令觀眾看得背脊發涼。

▲▼《賭命大富翁》懷孕嫩妹硬上大叔。（圖／東昊提供）

片中為了取得健康的腎，安東尼上網找到一對遊手好閒的年輕情侶艾利亞斯與露西，答應要與一棟房子作為籌碼換腎。原本看似划算保險的交易，卻因為種種轉折變得充滿變數。為了要保住最大利益，懷孕幾個月的露西決定要以肉體來換取保障，她在深夜爬上安東尼的床，上空露兩點性感色誘大叔，上演激情「強暴」床戲。

飾演露西的瑪西蒂珊迪斯（Mercedes De Santis）出身童星，首次演出大銀幕作品便要與爸爸輩的影帝演床戲，卻一點都不覺怯場，展現初生之犢不畏虎的野性，精彩冶豔、生猛有力，意外成為片中一大亮點。《賭命大富翁》7月26日上映。

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