「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！　極樂放送4球…事後心得羞爆

娛樂中心／綜合報導

網路紅人陳香菱（Mandi）擁有36H的好身材，在臉書有24萬名粉絲，被封為「台中李毓芬」、「最性感救護員」。外型火辣搶眼的她，日前為了拍攝寫真集，特地動身飛往泰國取景，還親自體驗「泰國浴」，顯見尺度相當大。

▲陳香菱被封為「台中李毓芬」。（圖／翻攝自陳香菱臉書）

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陳香菱日前為了拍攝寫真，飛往泰國渡假勝地芭達雅取景，除了參與潑水節活動，據《三立新聞網》報導，她還親自體驗當地文化「泰國浴」，讓寫真書收錄女子共浴「放送4球」的極樂畫面，辣度破表。事後，她表示很害羞，卻也坦言「被服務的感覺真好」，雖然後來因為拍攝進度太慢，最後由攝影師引導拍照，並未體驗到完整的過程，但這對她來說，仍是一次新奇又特別的體驗。

事實上，陳香菱自3年前開始接觸外拍，起初是收到攝影師的邀約私訊，原先穿搭鮮少走性感風的她，當時看見攝影師準備的比基尼等火辣衣服，心中覺得很新鮮，於是隨手自拍、上傳到社群網站，沒想到意外因此爆紅，攝影工作邀約也開始如雪花般飛來。

▲陳香菱擁有36H的好身材，在網路上人氣相當高。（圖／翻攝自陳香菱臉書）



如今，陳香菱在臉書上擁有超過24萬粉絲，同時卻也承擔著外界的輿論和壓力，面對酸民批評「這麼愛露，是不是很不檢點？」她坦言，起初十分不解為何眾人要把她攻擊成這樣，如今較能坦然面對，甚至還會開網友玩笑，以幽默方式去應對。