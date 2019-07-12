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王宇婕《炮仔聲》失明了！　陳冠霖額咚照顧…網暴動「新CP誕生」

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔《炮仔聲》播出超過上百集，劇情不斷開外掛，刷新極限，日前上演新娘過天堂路，現在又要開虐了！王宇婕扮演醫院千金「王妍熙」，從瘋狂小三變正宮，癡戀陳志強，轉眼又夫妻反目成仇，隨著劇情起伏不定，現在又「失明」了，感情線被演員曬照劇透，讓觀眾討論度破表。

▲▼王宇婕《炮仔聲》越挨罵越紅。（圖／翻攝自臉書／王宇婕）

▲王宇婕《炮仔聲》越挨罵越紅。（圖／翻攝自臉書／王宇婕）

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王宇婕演出《炮仔聲》，從最受觀眾爆氣惡女，到現在被越罵越紅，人氣不斷往上竄。她在戲裡糾纏陳志強上百集，最新劇情陷入失明危機，雙眼包繃帶住院，更在醫院中碰上陳冠霖扮演的雙胞胎「添丁」，兩人在預告中原本像冤家吵架，接著又上演餵食、額咚等親密互動，2大主角對戲激出火花，更讓網友驚呼「添丁要配妍熙？」

▲▼王宇婕、陳冠霖頂樓爭吵。（圖／翻攝自YouTube／完全娛樂）

▲《炮仔聲》演了上百集，王宇婕失明，還和陳冠霖同框爭吵。（圖／翻攝自YouTube／完全娛樂）

▲▼王宇婕被陳冠霖額咚照顧。（圖／翻攝自YouTube／完全娛樂）

▲王宇婕被陳冠霖額咚。（圖／翻攝自YouTube／完全娛樂）

陳冠霖演了《炮仔聲》100多集，日前上演為父擋槍命危住院，原本被觀眾擔心要領便當，原來是再分身演雙胞胎，現在一人同時扮演「至明」和「添丁」，已經累到喊爆肝。他近日曬出和王宇婕的合照，劇透「難得對到戲」，粉絲形容「罕見中的難得」、「該不會是新CP吧」、「有點新鮮」、「配起來！」

▲▼王宇婕《炮仔聲》越挨罵越紅。（圖／翻攝自IG／陳冠霖）

▲陳冠霖曬同框照：「難得對到戲的宇婕。」（圖／翻攝自IG／陳冠霖）

▲▼王宇婕《炮仔聲》越挨罵越紅。（圖／翻攝自IG／陳冠霖）

▲王宇婕穿住院服，陳冠霖曬照劇透，網友驚呼「配起來！」（圖／翻攝自IG／陳冠霖）

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炮仔聲, 王宇婕, 陳冠霖

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