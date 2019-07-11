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專訪／山田孝之許願觀摩床戰現場！《AV帝王》拍這幕意外最害羞

阿妮的韓國不歸路 吳孟庭

ETtoday星光雲韓國娛樂主編，偏冷靜追星型，2013年辭掉工作赴韓..

記者吳孟庭、主播簡立喆／台北－東京連線報導

Netflix即將在8月推出自製原創日劇《AV帝王》，由山田孝之飾演前衛AV導演村西透波（村西とおる），他坦言為了拍這部片看了很多A片，就是沒有實際觀摩片場的機會，許願：「要是能拍第二季，一定會要求看一次！」同劇演出的滿島真之介則藉機推廣日本AV，「來玩的時候記得買一片喔！」讓山田、玉山鐵二當場爆笑！

▲AV帝王,山田孝之,玉山鐵二,滿島真之介,森田望智。（圖／Netflix提供）

▲《AV帝王》由山田孝之、玉山鐵二、滿島真之介、森田望智主演。（圖／Netflix提供）

村西透波是日本80年代風格大膽的AV導演，包含現在A片中常出現的顏射和火車便當都是他發明的。3位演員山田孝之、玉山鐵二與滿島真之介日前在東京接受《ETtoday星光雲》專訪時皆透露原本不太瞭解這位導演，滿島甚至說，「去問了我爸爸的朋友和他周圍的人之後，可能是想起了年輕時候的記憶吧，因此以前沒有話題的人，現在都因為導演跟我暢聊起來。」

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▲AV帝王,山田孝之,玉山鐵二,滿島真之介,森田望智。（圖／Netflix提供）

▲山田孝之飾演傳奇AV導演村西透波。（圖／Netflix提供）

被問到拍攝這部劇時，有沒有特別研究AV片場的拍攝模式？山田孝之笑說，「是有為了拍這部劇看了很多的AV，但因為沒有門路可以去觀摩拍攝現場，如果有第二季的話，我們就會提出要求去觀摩看看。」

劇中山田孝之不但有執導AV的畫面，也有親自下海拍攝AV的鏡頭，詢問哪一種最令他害羞？他的回答倒是令人意外，「最害羞的應該是人家看到我在看AV，因為那時候我肯定是沒有穿褲子...」玉山鐵二則對裸露鏡頭非常大方，「因為都是演戲，是不覺得害羞的。」

▲AV帝王,山田孝之,玉山鐵二,滿島真之介。（圖／ETtoday）

▲山田孝之希望有第二季的話，可以去觀摩AV片場。（圖／Netflix提供）

訪問當天滿島真之介一聽到將與台灣劇迷推薦《AV帝王》，他立馬告白，「我超愛台灣！這次能與這麼優秀的演員合作，真的非常開心，這樣的作品如果能激起觀眾對人生的開放感就好了。」話鋒一轉，他推薦台灣人：「看完之後要是來日本旅遊，請務必買一張AV回去！」藉機推廣日本AV產業，讓兩位演員當場爆笑出來！

▲AV帝王,山田孝之,玉山鐵二,滿島真之介。（圖／ETtoday）

▲滿島真之介藉機推廣日本AV，呼籲大家來玩都買一片回去。（圖／Netflix提供）

《AV 帝王》講述導演村西透波在80年代景氣繁榮的日本，徹底改變了當地的色情片產業。山田孝之演出村西導演的前半生，原是一個業績長紅的英語教材業務員，為公司賺進了大把鈔票後，卻在某一天發現同事捲款潛逃導致公司倒閉，提早下班回家的他竟親眼目睹老婆外遇的驚人畫面！

▲AV帝王,山田孝之,玉山鐵二,滿島真之介,森田望智。（圖／Netflix提供）▲AV帝王,山田孝之,玉山鐵二,滿島真之介,森田望智。（圖／Netflix提供）

▲《AV帝王》演員玉山鐵二、滿島真之介。（圖／Netflix提供）

喪志的村西遇到了由滿島真之介飾演的小混混，將他引介進入色情世界，他發現色情雜誌的賺頭之後，很快就建立起色情雜誌銷售管道，更成立色情出版社直接衝撞日本色情審查法規，也因此引起日本警方和偵查組的注意。《AV帝王》即將於8月8日正式上線，完整專訪請鎖定7月24號日上午11首播的《星光好選喆》。

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AV帝王, 山田孝之, 玉山鐵二, 滿島真之介, 日韓風

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