熊熊被逼問戀情狂喊「救我！」4字甜讚新歡　徐乃麟爆：已在一起好幾個月

記者林彥君／台北報導

徐乃麟（乃哥）和卓毓彤（熊熊）主持東風衛視《挑戰吧！大神》，節目在全台首座t.Studio4K+8K攝影棚錄影，打造台灣電視產業8K高畫質節目製播。電視台今（11日）舉辦記者會，徐乃麟看到在場大批媒體，笑虧：「今天的主角不是我吧？」馬上看向一旁剛傳出新戀情的熊熊，讓熊熊羞喊：「你都不救我！」

▲徐乃麟和熊熊出席JET綜合台與東風衛視攝影棚開幕酒會。（圖／記者屠惠剛攝）

徐乃麟笑說有看到熊熊被拍到和杜天皓約會的照片，發現熊熊僅說：「正常的交朋友。」未正面回應戀情，乃哥接著笑說：「有不正常的嗎？妳不要顧左右而言他，什麼救妳？我專門把人推進水裡，男未婚、女未嫁，好羨慕杜先生，跟女神耶！」

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▲熊熊出席記者會宣傳新節目。（圖／記者屠惠剛攝）

熊熊展現專業，轉移話題宣傳新節目，未料馬上被乃哥虧：「妳不要故意岔開啦！」讓熊熊快要招架不住，笑到無法說話，乃哥則爆料：「她（熊熊）有跟我說，在一起大概有幾個月了。」熊熊一把將乃哥推開，「我沒有講！乃哥亂講。」因《挑戰吧！大神》是麻將益智節目，熊熊透露私下會和杜天皓等男男女女一起練習打牌，「他人很好，就跟乃哥一樣。」節目每周一到周四晚上10點播出。

▲JET綜合台與東風衛視攝影棚開幕酒會。（圖／記者屠惠剛攝）

在記者會以全球亮度最高的36000流明的8K高畫質雷射投影機示範，讓與會貴賓親身體驗高畫質視覺效果。TBC台灣寬頻和媒體棧國際行銷合作，結合鴻海科技集團及夏普8K生態產業鍊，以原華視攝影棚為基底，四強聯手打造台灣電視節目製播。

▲熊熊主持新節目。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼JET綜合台與東風衛視攝影棚開幕酒會。（圖／記者屠惠剛攝）