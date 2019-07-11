《聲林2》大馬海選猛獸來襲　22歲的她「資歷」超狂

記者許逸群／綜合報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》日前正式開錄，許多來自海外的「猛獸」也引起大家的注意。進棚名單中，也包含兩名從馬來西亞海選中脫穎而出的選手，她們年紀分別只有22歲與19歲，但能從眾多報名者中奪下冠亞軍，歌唱實力不容小覷。《聲林之王2》馬來西亞的海選與Astro獨家合作，同時為節目的合作夥伴。

▲李艾薇為《聲林2》馬來西亞海選冠軍。（圖／Astro提供）

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22歲的李艾薇不僅是《聲林2》馬來西亞賽區的海選冠軍，更在大大小小的歌唱比賽中獲得過許多殊榮。她在2011年參加《Astro歡喜來卡拉》闖進全國10強、2016年《台灣威林全球歌唱大賽》總冠軍、2018年《文化中國水立方杯》全國總冠軍（全球總亞軍），現也代表馬來西亞到台灣參賽。

▲年僅19歲的張子晴奪下《聲林2》馬來西亞海選亞軍。（圖／Astro提供）

同樣從《聲林2》馬來西亞海選脫穎而出的還有19歲的張子晴，雖然比賽經驗不多，但她從高手如雲的海選中奪下亞軍，實力不容小覷。在眾多海選報名選手中，她靠著純淨、清亮的歌喉，一路闖到最後，雖然在海選總決賽時，選手間實力差距小，一度讓評審頭疼，但最終評審仍將亞軍頭銜頒給了她。

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。」中天、台視現正持續熱播《聲林之王1》。

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