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《鱷魔》90分鐘「瘋狂驚叫」！《移動迷宮》女主角使出洪荒之力求活命

記者林映妤／台北報導

《魔山》導演亞歷山大阿甲執導，《移動迷宮》卡雅斯考達里奥（Kaya Scodelario）、巴瑞派伯（Barry Pepper）、《永不屈服》羅斯安德森（Ross Anderson）主演新片《鱷魔》滿滿90分鐘讓觀眾驚叫連連，絕無冷場，登場的鱷魚更是讓主角們為了活命，使出洪荒之力，急速狂游！

關於鱷魚其實有許多有趣知識，鱷魚會做出一個讓獵物無處可逃的翻滾動作叫做『死亡翻滾』，鱷魚只要使出這個大絕招，就能夠制伏並且肢解獵物。

鱷魚在地球上生存了超過3千7百萬年，有80顆如剃刀般銳利的尖牙，且天生就擁有夜視能力，能夠在黑暗中捕捉獵物。當鱷魚暴衝（牠們很容易疲倦）時，奔跑的速度最高可達到時速40公里，在水中游泳的速度最高可達到時速32公里，而且不會感到疲倦。

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▲▼《鱷魔》卡雅斯考達里奥。（圖／派拉蒙提供）

▲▼《鱷魔》卡雅斯考達里奥對付可怕的水中生物。（圖／派拉蒙提供）

▲▼《鱷魔》卡雅斯考達里奥。（圖／派拉蒙提供）

鱷魚最多可以成長到身長4.5米，一般的鱷魚則是身長3.3米，重量則可高達453公斤。一隻鱷魚的咬合力可達到2,125psi（每平方英寸2125磅力），這是動物王國中擁有最強的咬合力之一的動物。相較之下，人類平均的咬合力是162psi。鱷魚的胃酸濃度低於2 pH值—和檸檬汁與醋差不多—大多數的軟組織獵物都能在2到3天的時間內完全消化。

關於鱷魚也有幾項流言遭到破解。像是若遇到鱷魚的時候，應該以之字形的方式逃跑，事實上應該要筆直狂奔（當然是朝鱷魚的反方向狂奔）因為鱷魚的盲點就在鼻頭前面。其次是鱷魚的視力很差，但事實是，鱷魚擁有絕佳的視力，視線範圍很廣，也能在光線微弱的環境中看得很清楚。牠們特別能夠適應這樣的環境，看到並感覺到獵物的動作。

第三是鱷魚不太會攀爬，但其實鱷魚有很尖銳的爪子和強而有力的尾巴，能夠幫助牠們把身體往上推，年幼的鱷魚是動作靈活的攀爬者，成年的鱷魚則能夠爬上圍籬，尋找水源或是逃避獵捕，因此，高度太低的圍籬在鱷魚經常出沒的地區可能不足以保護人類豢養的寵物。

最後是鱷魚在水底無法張開嘴巴，有些人以為鱷魚只要待在水裡他們就很安全，但這是完全錯誤的觀念。鱷魚在咽喉後方有一個特殊的瓣膜（顎瓣膜）能夠不讓水進入咽喉，這就代表任何鱷科品種都能夠在水底張開嘴巴咬食獵物，這也是大多數的鱷魚攻擊獵物的方法。

▲▼《鱷魔》卡雅斯考達里奥。（圖／派拉蒙提供）

▲▼《鱷魔》90分鐘極度驚悚，讓觀眾嚇到驚叫。（圖／派拉蒙提供）

▲▼《鱷魔》卡雅斯考達里奥。（圖／派拉蒙提供）

《鱷魔》描述一場強大的颶風襲擊佛羅里達州的家鄉，海莉（卡雅斯考達里奥　飾）不顧撤離的命令堅持要去尋找失聯的父親（巴瑞派伯　飾），她在老家地板下的爬行空間發現受重傷的爸爸，2人被暴漲的洪水困住。當他們急著想要逃離持續逼近的強烈風暴時，海莉和她的父親赫然發現最可怕的並不是迅速上漲的水位而是隱藏在水中的生物。電影7月12日上映。

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