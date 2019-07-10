最強漫畫IP改編！張軒睿拋「鮮肉包袱」　增肥演出《用九柑仔店》

記者李欣容／綜合報導

台灣漫畫《用九柑仔店》翻拍成電視劇，導演高炳權希望台灣傳統柑仔店能繼續傳承下去，由張軒睿、莫允雯主演，更找來邱澤客串演出，張軒睿為了更貼近角色，不但主動接觸商業人士做功課，更犧牲鮮肉外型，為戲增胖。

▲《用九柑仔店》張軒睿主演 。（圖／三立提供）

《用九柑仔店》漫畫原作由金漫獎「青年漫畫獎」、「年度漫畫大獎」雙料得主阮光民繪製，以他童年在雲林生長的回憶為故事素材，描述離鄉到城市工作的男主角「俊龍」在祖父病倒住院後，回鄉繼承雜貨店的經過。

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▲張軒睿為戲增胖 。（圖／三立提供）

導演高炳權表示，《用九柑仔店》運用在地元素，講述小人物的故事，特別是即將消失的人事物及柑仔店被取代，他希望下一代還能知道什麼是「柑仔店」。

在選角上也花費許多心思，每位演員與漫畫中的人物都忠於原著，張軒睿為角色接觸許多商業人士，還被要求要微增胖，表現歷練感，演出也不能太生嫩，女主角莫允雯則為戲上台語課，特別演出的邱澤在表演上呈現出一種土味的狠勁，是難得的類反角。

▲《用九柑仔店》以懷舊為主題。（圖／三立提供）

《用九柑仔店》由華人創作獨家取得電視拍攝版權，並與福斯傳媒集團共同合作改拍成電視劇，由張軒睿、莫允雯、王柏傑、王淨、孫可芳、林哲熹等人主演，邱澤特別客串演出。