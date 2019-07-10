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謝佳見為戲開金嗓　錄音前先「自我催眠」嘆：今年最大挑戰！

記者李欣容／綜合報導

謝佳見為新戲《男神時代》演唱主題曲《怕不夠》，不少粉絲聽到後驚喜連連，相較過去的抒情曲風，他這次挑戰輕快歌曲，直呼是今年最大挑戰，更放話若收視破2，就要出舞蹈版，要粉絲期待。

▲▼謝佳見演唱片頭曲《怕不夠》挑戰全新曲風 。（圖／東森提供）

▲謝佳見演唱片頭曲《怕不夠》。（圖／東森提供）

謝佳見與新人吳哈哈合作演唱戲劇主題曲，謝佳見錄音前非常緊張，不但跟製作人討論多次，也試了許多種唱法，笑說他甚至把自己的各種浮誇面都逼出來了，直呼：「這是我今年最大的挑戰！」

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▲▼謝佳見演唱片頭曲《怕不夠》挑戰全新曲風 。（圖／東森提供）

▲謝佳見錄音前非常緊張。（圖／東森提供）

謝佳見說：「我第一次聽到這首歌的時候都暈了，因為我過去的音樂作品多是抒情為主，但《怕不夠》是首非常活潑的歌，剛開始很怕駕馭不好，一直在想怎麼辦，要怎麼唱？不過我覺得這也是種新的挑戰，給自己一個不同的嘗試。」

而他在劇中角色「劉萬鏢」也跳脫過去高富帥戲路，有時浮誇搞笑，有時又很真摯，謝佳見還催眠自己：「你是演員，把自己當劉萬鏢來唱。」

▲▼ 《男神時代》葉星辰、謝佳見 。（圖／東森提供）

▲葉星辰、謝佳見初次合作就有好默契。（圖／東森提供）

謝佳見今年的目標，是要讓粉絲看到不同於以往的他，更放話如果收視破2，就要出跳舞版主題曲，台視、東森《男神時代》由謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心主演，並將於台視7月6日起、東森綜合台7月7日起，每周六日晚間十點播出。

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關鍵字

謝佳見, 葉星辰, 劉書宏, 夏語心, 男神時代

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