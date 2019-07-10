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陳珊妮《灼人秘密》主題曲療癒傷痛　挖出2位女星「超越友情」往事

記者林映妤／台北報導

趙德胤執導，吳可熙、夏于喬、宋芸樺主演國片《灼人秘密》同名主題曲MV 10日正式上線，金曲歌后陳珊妮親自譜寫演唱，她看完劇本感受故事「很有份量」，希望藉這首歌帶來療癒作用，如歌詞所寫「而她，還在習慣她自己」，陳珊妮想告訴所有追夢的女孩：「請不要放棄，要成為那個最好的自己。」

《灼人秘密》主題曲MV，描繪女主角吳可熙飾演的妮娜，決定離開家鄉前往大城市追尋夢想，過程中遭受許多挫折與痛苦，她與宋芸樺飾演的Kiki那段超越友情的閨蜜往事也呼之欲出。

▲▼《灼人秘密》吳可熙、宋芸樺。（圖／岸上影像提供）

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▲▼《灼人秘密》吳可熙、宋芸樺超越友情的過往被挖出。（圖／岸上影像提供）

▲▼《灼人秘密》吳可熙、宋芸樺。（圖／岸上影像提供）

日前《灼人秘密》在台北電影節開幕首映時，不少觀眾被震撼結局逼出眼淚，隨後陳珊妮的歌聲娓娓唱出，許多人表示瞬間獲得療癒，心情平復緩和下來。

陳珊妮最初看完《灼人秘密》劇本，直覺故事很有份量，從視覺設定和題材，隱約覺得這會是一部非典型的趙德胤電影，給她很大的想像力跟空間，迸發許多歌曲靈感。透過《灼人秘密》這首歌，將女性的自覺與冷靜，做一個溫暖的平衡，希望這首歌是療癒的，如同歌詞「而她，還在習慣她自己」，她認為「習慣自己」聽起來似乎很容易，其實是很辛苦的過程。

電影中妮娜成為大明星，卻飽受精神壓力，她瀕臨崩潰跑到大街，沒人上前關心、幫助，反遭路人拿手機狂拍，這場戲讓陳珊妮最印象深刻，她表示：「或許是同理心吧…作為一個角色在作品裡被評斷，與生活中真實赤裸的自己被攤在大眾和社群的眼光下檢視之間，許多女性要花更多的力氣，才能慢慢接近心中那個自己。」

▲▼《灼人秘密》吳可熙、宋芸樺。（圖／岸上影像提供）

▲《灼人秘密》吳可熙、宋芸樺超越友情的過往被挖出。（圖／岸上影像提供）

體會到現代社會對於女性外在的要求，與內在和專業難以達成平衡，當副歌唱出「重要的事比不重要的事重要對吧？」道出陳珊妮這些年在演藝圈的心情，「我想光是金曲獎，許多因為音樂作品出色而走上紅毯的女性音樂人，面對的只有對於身材和禮服的評論，我想很多人都深有感觸，究竟什麼才是重要的事呢？」

陳珊妮想給現實生活中，像妮娜一樣追尋夢想的女孩們說：「每個人在世界上都是獨一無二的存在，請不要放棄，要成為那個最好的自己。」《灼人秘密》7月19日上映。

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灼人秘密, 趙德胤, 吳可熙, 夏于喬, 宋芸樺

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